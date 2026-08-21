Pentru milioane de adulți tineri din ziua de azi este aproape imposibil să-și imagineze o lume fără smartphone-uri. Însă drumul către această invenție a fost lung și neașteptat, cu repere istorice fascinante.

De la telefoanele fixe la smartphone-uri: o revoluție în telecomunicații

Primul telefon mobil destinat pieței de consum, Motorola DynaTAC 8000x, a fost lansat în 1983, la doar zece ani după ce Martin Cooper a realizat primul apel telefonic utilizând un dispozitiv portabil. Totuși, mulți tineri de astăzi nu au experimentat niciodată ceea ce a însemnat să folosești un telefon cu fir sau să cauți monede pentru un telefon public.

Ideea de a plăti suplimentar pentru un apel interurban le este complet străină. De-a lungul decadelor, tehnologia a avansat cu o viteză uimitoare. Dacă în 1983, un smartphone cu ecran tactil părea doar un vis science-fiction, astăzi este o realitate banală.

Imaginează-ți cum ar fi fost să ai, în anii 80, un dispozitiv care să-ți permită să suni de oriunde, să asculți muzică, să faci fotografii și clipuri sau să inițiezi apeluri video, toate din buzunarul tău.

Predicții despre smartphone-uri, încă din 1963

Cu toate acestea, unele idei despre viitorul telecomunicațiilor au fost anticipate cu mult înainte. Într-un articol publicat pe 18 aprilie 1963 în Mansfield News Journal din Ohio, se titra: „În viitor, vei putea purta telefonul în buzunar”, scriu cei de la PhoneArena.

Un articol de ziar din 1963 înfățișează o femeie care ține în mână un telefon cu clapetă. Sursa Foto: PhoneArena

Articolul era însoțit de o fotografie cu doamna Jean Conrad, reprezentant comercial al companiei Mansfield Telephone, ținând în mână un prototip ce semăna cu un telefon cu clapetă, având o tastatură numerică și un difuzor. „Acest telefon este încă în faza de dezvoltare și este departe de a deveni comercial”, declara la vremea respectivă Frederick Huntsman, manager comercial al companiei de telefonie.

De la „TV Phone” la FaceTime și boxele inteligente

Articolul din 1963 mergea și mai departe, prezicând apariția unor dispozitive precum „TV Phone”, un telefon dotat cu un soi de minicameră de luat vederi pentru transmiterea imaginilor în timp real, o idee care astăzi a devenit realitate prin apelurile video, precum FaceTime.

Totodată, articolul menționa și un „telefon cu difuzor”, destinat gospodinelor, care seamănă izbitor cu boxele inteligente și asistenții digitali moderni, precum Siri sau Alexa.

Realitatea de azi: tehnologia care face visurile posibile

Primul telefon mobil a apărut la aproximativ 20 de ani după articolul din „Mansfield News Journal”.

Ulterior, în 2007, iPhone-ul a revoluționat piața globală a telefoanelor, transformându-se într-un simbol al avansului tehnologic rapid.

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