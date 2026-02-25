Decizia a generat reacții puternice în rândul europarlamentarilor

Decizia sa a generat reacții puternice în rândul europarlamentarilor, iar unii dintre aceștia cer acum aplicarea celor mai dure sancțiuni împotriva Ungariei. Cu toate acestea, consensul politic necesar pentru a acționa lipsește, inclusiv din partea guvernului german.

Potrivit N‑tv.de, ministrul german de externe, Johann Wadephul, și-a exprimat încrederea că Ungaria poate fi, în cele din urmă, convinsă să sprijine măsurile propuse.

„Sunt sigur că vom reuși să convingem și Ungaria. În Europa am găsit întotdeauna soluții, iar acest lucru se va întâmpla și acum”, a declarat acesta.

Totuși, Wadephul respinge cererile unor politicieni europeni de a-i retrage Ungariei dreptul de vot în Consiliul European. În schimb, el mizează pe o dezbatere constructivă cu guvernul ungar, aducând „argumente puternice”, de exemplu: „Este în joc viitorul Europei.”

De asemenea, există și voci sceptice cu privire la șansele de a-l convinge pe Orbán să-și schimbe poziția.

Politiciana FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, face parte dintre parlamentarii care vor să-i retragă dreptul de vot lui Orbán la Bruxelles.

„Viktor Orbán nu blochează din greșeală, ci cu calcul”

„Am mult respect pentru eforturile diplomatice. Dar aici nu e vorba de o neînțelegere, ci de un sistem. Viktor Orbán nu blochează din greșeală, ci cu calcul”, spune președinta Comisiei de Apărare din Parlamentul European.

Ea consideră că poate fi convins cineva care este dispus la compromis, dar Orbán folosește strategic dreptul de veto pentru a obține avantaje naționale și a submina unitatea europeană.

„Articolul 7 nu este o încălcare tabu, ci face parte din tratate. Examinarea serioasă a acestuia nu este un act de ostilitate, ci de afirmare a Europei”, a spus Strack-Zimmermann.

Robert Fico, „asul din mâneca lui Orbán”

Aplicarea articolului 7 ar reprezenta cea mai dură măsură pe care UE ar putea să o ia împotriva Ungariei. Totuși, acest pas necesită sprijin unanim din partea tuturor statelor membre.

Prin urmare, măsurile în temeiul articolului 7 nu pot fi implementate atâta timp cât premierul slovac, Robert Fico, îl susține pe acesta, el fiind „asul din mâneca lui Orbán”.

Daniel Freund solicită guvernului german să exercite mai multă presiune asupra Ungariei

Totuși, Daniel Freund cere guvernului german să facă mai multă presiune asupra Ungariei.

„Cei care vor să fie convinși cred că Viktor Orbán blochează progresul din motive substanțiale. Dar vetoul sistematic al lui Orbán este pură politică de putere”, a declarat europarlamentarul Daniel Freund.

Freund suspectează că ultima blocadă a lui Orbán este determinată nu doar de motive geopolitice, ci și de motive politice interne.

