Conform unor surse citate de NBC News și CNN, Trump a dat această asigurare în timpul videoconferinței pe care a avut-o miercuri cu aliații europeni și șeful statului ucrainean. Sursele citate de publicațiile americane afirmă că Trump îi va cere lui Putin instaurarea unui armistițiu necondiționat în Ucraina.

Armistițiul, condiția principală pentru discutarea termenilor de pace

În același timp, președintele american și liderii europeni au convenit că discuțiile de pace pot începe doar după stabilirea unui armistițiu, iar Ucraina ar trebui să participe la discuțiile despre viitorul teritoriilor sale și termenii păcii.

Unii lideri europeni au rămas cu impresia că Trump „nu este prea optimist în ceea ce privește rezultatele întâlnirii programate cu Putin” pentru vineri, în Alaska.

Un fost oficial american, care a vorbit cu CNN sub rezerva anonimatului, a declarat la rândul lui că Trump „preferă să-și păstreze aliații de partea sa” și „orice se poate întâmpla” la întâlnirea sa cu Putin.

Participanții la videoconferință au mai discutat despre aplicarea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv sancțiuni secundare împotriva țărilor care o ajută să exporte petrol, în cazul în care întâlnirea din Alaska „nu va merge bine”. Totuși, Trump nu a promis nimic în acest sens.

Donald Trump duce o politică ambiguă

Cu o zi înainte, Trump l-a amenințat pe Putin cu „consecințe foarte grave” dacă liderul rus nu va fi de acord cu un armistițiu în Ucraina. Președintele american a adăugat că nu se va mai întâlni cu Putin dacă „nu va primi răspunsurile de care are nevoie”. În schimb, dacă negocierile vor decurge „bine”, Trump ia în considerare o întâlnire trilaterală cu Zelenski și Putin.

Anterior, Trump a declarat că acordul de pace ar urma să includă „un schimb de teritorii” și că Zelenski „ar trebui să se pregătească să semneze ceva”. De fapt, nu ar fi vorba de un „schimb de teritorii”, ci de o cedare de teritorii din partea Ucrainei.

Surse citate de Bloomberg spun că o ipoteză ar fi ca Putin să oprească operațiunile din regiunile ucrainene Herson și Zaporojie în schimbul retragerii trupelor ucrainene din toată regiunea Donbas și recunoașterii ocupației ruse în peninsula Crimeea.

Donald Tusk: Putin îi va cere lui Trump să reducă prezența militară americană în Europa

Pe de altă parte, premierul polonez Donald Tusk spune că Putin mai are o dorință de la Trump, și anume ca să reducă prezența militară americană în Europa.

„Am auzit în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în negocierile despre viitorul Ucrainei”, a spus Tusk, citat de Reuters.

„De aceea este atât de important să construim un grup puternic și unit de state, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu aliați precum SUA”, a subliniat premierul polonez.

