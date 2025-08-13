„Vor exista consecințe”, a declarat Trump în cadrul unui eveniment la Kennedy Center din Washington.

Întrebat dacă asta înseamnă noi sancțiuni sau tarife vamale, Trump a evitat să dea detalii.

„Nu trebuie să spun”, a răspuns el, adăugând doar: „Vor fi consecințe extrem de dure”.

Anterior, Trump amenințase cu noi sancțiuni împotriva Moscovei, ca pedeapsă pentru războiul din Ucraina, stabilind ca termen-limită ziua de vineri trecută pentru a le impune, în cazul în care Putin nu se așază la masa negocierilor.

Acest termen a expirat fără ca noile sancțiuni să fie aplicate, măsuri care oricum ar fi avut un efect limitat având în vedere nivelul scăzut al comerțului dintre SUA și Rusia.

Trump a amenințat, de asemenea, cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia. Deși a impus noi taxe Indiei, al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, nu a aplicat aceleași tarife celui mai mare client al Moscovei, China.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, vor avea o întâlnire pe 15 august în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Evenimentul marchează prima lor întrevedere față în față din iunie 2019, când s-au văzut în Japonia, și vine pe fondul unor discuții internaționale intense despre un posibil acord de pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE