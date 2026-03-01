A tras asupra persoanelor aflate în curtea şi în faţa unui bar

Bărbatul înarmat a ucis două persoane în zona unui bar din Texas, înainte de a fi omorât în urma unui schimb de focuri cu poliţiștii. Paisprezece persoane au fost spitalizate, trei dintre ele fiind în stare critică, relatează Reuters.

Poliția a anunțat că ofițerii din Austin l-au împușcat mortal pe atacator, care a folosit atât un pistol, cât și o pușcă pentru a comite atacul. Agentul FBI Alex Doran a declarat, într-o conferință de presă, duminică, 1 martie, că „există indicii asupra suspectului (…) care indică o posibilă legătură cu terorismul”.

Grupul de lucru comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliţie din Austin la anchetă. Împuşcăturile au avut loc în faţa Buford’s, un bar popular din centrul oraşului Austin, cunoscut pentru proximitatea sa faţă de food truck-uri, potrivit relatărilor din presa locală.

Potrivit ziarului Austin American-Statesman, şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis, a declarat că autorul atacului a condus un SUV mare în jurul barului de mai multe ori înainte de a opri, a aprins luminile de avarie, a coborât geamul şi a tras asupra clienţilor aflaţi în curtea şi în faţa barului Buford’s.

Incidentul a marcat cel de-al 56-lea atac armat din SUA soldat cu mai multe victime în acest an.

Atacatorul purta un hanorac pe care scria „Proprietatea lui Allah”

Bărbatul înarmat, care a ucis două persoane, purta un hanorac pe care scria „Proprietatea lui Allah” și un alt tricou cu steagul Iranului, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru Associated Press (AP). Atacatorul a fost identificat ca fiind Ndiaga Diagne, în vârstă de 53 de ani, au declarat un oficial din cadrul forțelor de ordine și o altă persoană familiarizată cu cazul.

Diagne era originar din Senegal, potrivit mai multor persoane informate cu privire la anchetă. Una dintre aceste persoane a declarat pentru AP că Diagne a venit în SUA în 2006 și era cetățean american naturalizat.

Atacul armat a izbucnit la o zi după ce Israelul și Statele Unite au lansat un atac asupra Iranului, în urma căruia a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.

FBI a ridicat nivelul de amenințare teroristă după atacurile din Iran

FBI a avertizat asupra riscului de represalii în urma ofensivei contra Iranului. Sâmbătă, Biroul Federal de Investigații (FBI) a decis creșterea nivelului de alertă teroristă pe teritoriul Statelor Unite. Măsura a venit ca o reacție directă la ofensiva militară lansată de forțele americano-israeliene împotriva Iranului.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a dat asigurări că instituția pe care o conduce se află în „coordonare directă” cu serviciile de informații și forțele de ordine. Obiectivul principal este monitorizarea strictă și contracararea oricărei amenințări la adresa securității naționale, în contextul actualelor tensiuni internaționale.

Serviciul Secret a anunțat o „suplimentare a securității” pentru președinte și ceilalți lideri politici aflați sub protecția sa. În paralel, departamentele de poliție din marile orașe, inclusiv New York, au activat protocoale speciale de precauție. Măsurile includ patrule consolidate la lăcașurile de cult și sediile diplomatice, pentru a preveni orice incidente pe fondul tensiunilor externe.

Un fost general israelian avertizează că Iranul va „trezi” agenți inactivi în tot Occidentul

Generalul israelian de brigadă în rezervă Yossi Kuperwasser a avertizat că regimul iranian va activa „agenții inactivi” din Occident pentru a răzbuna moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Yossi Kuperwasser, fost șef al Diviziei de Cercetare din cadrul Corpului de Informații al Forțelor de Apărare ale Israelului, a spus că regimul iranian are susținători în întreaga lume. „Regimul are celule inactive care ar putea încerca să desfășoare atacuri teroriste. Aceste celule sunt răspândite pe tot globul pentru o asemenea eventualitate și probabil că acum se lucrează la activarea lor”, a spus el pentru Metro.

El a adăugat: „Aceste atacuri și alte măsuri vor avea ca scop destabilizarea și impunerea unui preț celor responsabili pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Khamenei”.

Fostul general, care conduce acum Institutul din Ierusalim pentru Strategie și Securitate, a mai spus că aceste celule inactive sunt prezente „în Statele Unite și în alte părți” unde există comunități iraniene dizidente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE