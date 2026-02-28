Au fost activate protocoale speciale de precauție

Informația a fost confirmată de surse din interiorul agenției pentru marile rețele de știri CNN și Fox News, fiind preluată de agenția EFE.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a dat asigurări că instituția pe care o conduce se află în „coordonare directă” cu serviciile de informații și forțele de ordine. Obiectivul principal este monitorizarea strictă și contracararea oricărei amenințări la adresa securității naționale, în contextul actualelor tensiuni internaționale.

Serviciul Secret a anunțat o „suplimentare a securității” pentru președinte și ceilalți lideri politici aflați sub protecția sa. În paralel, departamentele de poliție din marile orașe, inclusiv New York, au activat protocoale speciale de precauție. Măsurile includ patrule consolidate la lăcașurile de cult și sediile diplomatice, pentru a preveni orice incidente pe fondul tensiunilor externe.

Sâmbătă, forțele ale Statelor Unite și Israelului au declanșat o ofensivă la scară largă împotriva Iranului. Teheranul a ripostat prompt, lansând valuri de rachete atât asupra teritoriului israelian, cât și împotriva bazelor militare americane staționate în regiune, marcând o escaladare fără precedent a conflictului.

Într-o declarație susținută sâmbătă în zori la reședința sa din Florida, președintele Donald Trump a anunțat declanșarea operațiunii militare împotriva Iranului.

Deși administrația sa se afla în pline negocieri pentru un pact nuclear cu Teheranul, Trump a schimbat cursul radical, afirmând că scopul final al acestui atac este schimbarea regimului iranian.

„Ali Khamenei nu mai este”

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

O rachetă iraniană a lovit în Dubai, lângă Burj Khalifa. Hotelurile luxoase din zonă sunt preferate de turiștii ruși. Infrastructura turistică din Dubai a devenit țintă în contextul tensiunilor regionale, după ce o rachetă lansată de Iran a lovit arhipelagul artificial Palm Jumeirah, relatează Antena 3 CNN. Imediat după explozie, un hotel de lux a luat foc.

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times, potrivit Antena 3 CNN.

Semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai este”, sunt din ce în ce mai evidente, a afirmat premierul Benjamin Netanyahu, sâmbătă seară, într-o declarație video adresată publicului israelian, citat de Times of Israel.







