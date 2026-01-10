Toți pasagerii din autocar și șoferul au reușit să se evacueze în siguranță, iar autoritățile spun că nu sunt înregistrate victime.

Incidentul s-a produs în jurul prânzului, când vehiculul a fost cuprins de flăcări puternice.

Echipajele de pompieri de la Detașamentul Sighișoara au intervenit prompt pentru a stinge incendiul.

„Un microbuz din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara, cu sprijinul autorităților locale, care vor pune la dispoziție, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o școală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, a transmis ISU Mureș.

Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri în zonă, până la lichidarea completă a incendiului și eliberarea drumului.