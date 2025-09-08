Potrivit cotidianului francez Sud Ouest, în autocar se aflau 35 de români. Vehiculul s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului, după manevra șoferului.

Patru pasageri au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri la fața locului. De asemenea, la locul incidentului s-au deplasat și oamenii legii.

Șoseaua D 1215 a fost închisă temporar, iar autoritățile au instituit o rută ocolitoare. Potrivit sursei citate, șoferul autocarului a fost testat pentru consumul de alcool și substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative.

Amintim că un accident mortal a avut loc pe o autostradă din Ungaria, sâmbătă seara, după ce un român a încercat să ajute un șofer german.

O mașină condusă de un cetățean german, care avea o defecțiune tehnică, se afla sâmbătă, în jurul orei 18:00, pe banda de urgență a autostrăzii M43, din Ungaria. Văzând că șoferul respectiv avea probleme, un român aflat la volanul unui microbuz a oprit pentru a acorda ajutor.

Între timp, o mașină, în care se aflau alți doi români, a intrat, din neatenție, în spatele microbuzului. În urma impactului, microbuzul i-a lovit pe cei doi șoferi care încercau să repare vehiculul defect. Șoferul german a murit pe loc, iar șoferul microbuzului a suferit leziuni grave.

