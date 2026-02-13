Interdicții în caz de ninsoare și gheață

DGT, instituția responsabilă de politica rutieră și de siguranța circulației pe drumurile de stat din Spania, a anunțat oficial adoptarea a cel puțin două norme noi privind depășirile, programate să intre în vigoare în 2026. Una dintre principalele măsuri va purta denumirea „Depășirea interzisă depășirea pe vreme rea”.

Autoritățile intenționează să modifice articolul 31 din Regulamentul General de Circulație pentru a introduce un nou mod de deplasare pe autostrăzi și drumuri expres atunci când gheața sau zăpada îngreunează condusul. Reglementarea va fi aprobată în 2026 printr-un decret regal la care lucrează deja Ministerul de Interne și departamentul de trafic.

Noua normă va interzice depășirea pe banda stângă în timpul episoadelor de ninsoare și frig.

Vehiculele vor fi obligate să rămână pe banda dreaptă și să respecte restricțiile stabilite în funcție de nivelurile de zăpadă. Scopul este ca banda stângă să rămână liberă pentru a facilita intervenția vehiculelor de urgență și a utilajelor de deszăpezire.

Obligații clare la depășirea unui vehicul oprit

O altă modificare în Regulamentul General de Circulație face referire la depășirea unui vehicul oprit pe carosabil. Până acum, regula impunea prudență sporită și adaptarea vitezei, menținând o distanță laterală suficientă. Din 2026, această recomandare va deveni o obligație, cu criterii mai precise.

Noua reglementare va stabili că, pentru a depăși un vehicul staționat pe drum, va fi obligatorie reducerea vitezei cu cel puțin 20 km/h sub limita maximă permisă. Astfel, pe un drum convențional cu limită de 90 km/h, manevra nu va putea fi realizată cu mai mult de 70 km/h, cu respectarea distanței minime impuse.

Când e interzisă depășirea în România

Depășirea este interzisă în România în anumite situații bine definite de Codul Rutier, pentru a reduce riscul de accidente. Principalele cazuri sunt:

Locuri unde depășirea este interzisă:

În intersecțiile cu circulație nedirijată (fără semafor sau indicatoare de prioritate).

În apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m.

În curbe și în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile.

Pe pasaje denivelate, poduri, sub poduri și în tuneluri, cu excepția cazului în care depășești vehicule lente (tracțiune animală, motociclete fără ataș, mopede, biciclete), dacă vizibilitatea permite.​

Când încalci marcajul continuu (simplu sau dublu) care desparte sensurile de mers; depășirea pe linia continuă este una dintre cele mai frecvente cauze de suspendare a permisului.

În apropierea trecerilor de pietoni și a trecerilor de cale ferată, unde vizibilitatea este redusă sau există riscuri de coliziune.

Când din sens opus se apropie un alt vehicul și depășirea ar impune acestuia să efectueze manevre de evitare.

Sancțiuni pentru depășire neregulamentară:

Depășirea pe linia continuă: amendă de 1.215-1.620 de lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

În alte cazuri de depășire neregulamentară (în intersecții, curbe etc.) se aplică amendă și puncte de penalizare, în funcție de gravitate.

