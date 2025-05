Ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan de luni, 26 mai, vine într-un moment critic pentru țara est-europeană care are 19 milioane de locuitori, în contextul amenințării retrogradării ratingului de țară, al crizei deficitului bugetar și al pierderii încrederii în democrație, a notat influenta publicație europeană Politico, care își are sediul principal la Bruxelles, sub titlul „Nicușor Dan începe un mandat de coșmar ca președinte al României”.