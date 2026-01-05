Un avion decolat din Istanbul pe 5 ianuarie, la ora 08.30, nu a putut ateriza din cauza vremii nefavorabile. După 30 de minute de încercări, pilotul a decis să redirecționeze aeronava înapoi spre Turcia, unde a ajuns în siguranță la ora 11.30.

Un alt incident s-a produs duminică, 4 ianuarie, când o aeronavă a companiei Lufthansa, venind din Germania, a intrat într-un stol de păsări în apropierea pistei de aterizare, la ora 14.00, scrie publicația locală Actual de Cluj. Pentru siguranța pasagerilor, pilotul nu a mai încercat pentru a doua oară aterizarea, iar echipajul a redirecționat zborul către Budapesta, unde a aterizat fără probleme.

Reprezentanții aeroportului din Cluj au confirmat ambele incidente și au anunțat că vor lua măsuri pentru ca zborurile următoare să nu mai fie afectate de condițiile meteo sau alte situații imprevizibile.

Recent, vremea din Cluj a pus probleme serioase piloților, care au fost nevoiți să realizeze aterizări dificile în special pe data de 29 decembrie. A fost cod portocaliu de vânt puternic atunci, lucru care a făcut aterizările dificile, iar piloții au folosit o tehnică specială: au orientat botul avionului spre direcția din care bătea vântul înainte de a atinge pista, ceea ce a făcut ca orientarea botului avionului la aterizare să nu fie permanent paralelă cu pista, așa cum se procedează în mod normal.

