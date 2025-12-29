Cum au reușit piloții să aterizeze pe aeroportul din Cluj-Napoca pe o vreme extremă, cu vânt violent | VIDEO

La Cluj a fost cod portocaliu de vânt puternic, care a făcut aterizările dificile, iar piloții au folosit o tehnică specială: au orientat botul avionului spre direcția din care bătea vântul înainte de a atinge pista, ceea ce a făcut ca orientarea botului avionului la aterizare să nu fie permanent paralelă cu pista, așa cum se procedează în mod normal.

Rafalele de vânt au avut viteze maxime de aproape 100 de kilometri pe oră.

Managerul aeroportului a spus că pasagerii nu au fost în pericol și că zborurile s-au desfășurat normal. „Toate aterizările și decolările au fost efectuate în condiții de siguranță. Traficul nu a fost afectat din cauza vântului. Rafalele au avut o intensitate mai mare însă decât de obicei. A fost o intensitate a vântului care, pe alocuri, a depățit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. În cazul în care există vânt puternic, se decolează contra vântului. În plus, aeronavele sunt, de asemenea, foarte sigure”, a susținut David Ciceo, directorul aeroportului, la Digi24.

El a adăugat că nu au fost cazuri în care piloții să refuze să aterizeze. „Nu au fost probleme în ceea ce îi privește pe pasageri. De obicei, turbulențele sunt anunțate. Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele. Aterizarea este permisă în momentul în care nu există nici cel mai mic pericol pentru pasageri, tocmai din aceste motive, piloții au reușit să aterizeze fără probleme. Echipajul de zbor cunoaște situația meteorologică”, a conchis șeful aeroportului din Cluj.

