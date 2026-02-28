Avionul a derapat și a lovit mașini din apropiere

Autoritățile boliviene au anunțat că este vorba despre un avion C-130 Hercules al forțelor aeriene. La bord se aflau opt membri ai echipajului, inclusiv personal de zbor și de transport marfă. Ministerul Apărării a confirmat că aeronava transporta bancnote destinate Băncii Centrale a Boliviei.

Primele informații arată că avionul ar fi derapat de pe pistă și a lovit vehicule aflate în apropiere. Imaginile difuzate de presa locală și de agențiile internaționale arată mașini grav avariate și resturi împrăștiate pe asfalt.

Mulțimi adunate să ia din bani. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene

După prăbușire, la locul tragediei s-au adunat zeci de oameni care au încercat să ia bancnotele împrăștiate. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. În imagini se vede cum oamenii fug, iar forțele de ordine formează un cordon cu scuturi. Unii dintre cei aflați la fața locului aruncă cu pietre.

Asociația Națională a Jurnaliștilor din Bolivia a anunțat că echipele de presă au fost atacate. O unitate mobilă de televiziune ar fi fost „vizată direct”, iar mai mulți jurnaliști au fost loviți cu pietre și răniți în timp ce transmiteau de la fața locului.

Potrivit agenției boliviene de stat, cel puțin 10 persoane au fost arestate pentru furtul bancnotelor.

Ministrul apărării: „Acești bani nu au valoare legală”

Ministrul apărării, Marcelo Salinas, a transmis un mesaj public celor care au încercat să ia bancnotele.

„Acești bani nu au nicio valoare legală, deoarece nu au fost emiși de Banca Centrală și nu au număr de serie. Tentativa de a-i utiliza este o infracțiune”, a declarat oficialul, citat de BBC.

El a cerut populației să respecte doliul și să evite vandalismul în zonă.

31 de răniți și apel urgent pentru donare de sânge

Ministerul Sănătății din Bolivia a confirmat că 31 de persoane au fost rănite. Autoritățile au lansat un apel urgent pentru donare de sânge. Un martor a declarat pentru Reuters că sora lui se afla într-o mașină în momentul impactului.

„Roata avionului a căzut pe mașină, iar sora mea a fost lovită la cap. Am dus-o de urgență la spital”, a spus bărbatul.

Aeroportul Internațional El Alto a fost închis temporar după accident. Cauza accidentului nu este deocamdată clară. O anchetă este în desfășurare.

Mai mulți martori au spus că vremea era extrem de rea în momentul incidentului. O femeie a declarat pentru AFP că „era o furtună puternică de grindină” și că erau fulgere în momentul prăbușirii.

Autoritățile urmează să stabilească exact ce a dus la tragedie.

