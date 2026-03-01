De ce a fost trimis avionul în Germania

Măsura a fost luată din motive stricte de siguranță, potrivit agenției Reuters, care citează surse guvernamentale germane.

Mutarea aeronavei are loc într-un moment critic, în care atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului au aruncat regiunea într-un conflict generalizat, forțând autoritățile de la Ierusalim să ia măsuri excepționale pentru protejarea bunurilor strategice de mare valoare.

Cum a decurs operațiunea de relocare

Este vorba despre aparatul de zbor „Wing of Zion” („Aripa Sionului”), un Boeing 767 modificat și echipat special cu sisteme de ultimă generație pentru a deservi călătoriile oficiale ale guvernului israelian.

Conform presei germane, care a analizat datele furnizate de platforma Flightradar24, avionul a decolat din Israel sâmbătă, la începutul după-amiezii. A survolat Marea Mediterană și a aterizat pe teritoriul german în cursul serii.

Sursele guvernamentale de la Berlin au precizat că zborul a fost înregistrat și autorizat în prealabil de statul israelian, subliniind faptul că la bord s-au aflat exclusiv membrii echipajului, operațiunea având un rol pur logistic și de protecție.

Decizia de a evacua temporar aeronava „Wing of Zion” ilustrează nivelul maxim de alertă din Israel, autoritățile preferând să mențină aparatul la mii de kilometri distanță de raza de acțiune a unui potențial atac masiv cu rachete sau drone.

Friedrich Merz îi îndeamnă pe europeni să nu „dea lecții” Statelor Unite și Israelului

În cadrul unei conferințe de presă, cancelarul Friedrich Merz i-a îndemnat pe europeni să evite să dea lecții Statelor Unite și Israelului după atacurile asupra Iranului, făcând o paralelă cu războiul din Ucraina.

„Perspectiva guvernului federal asupra evoluției situației din Iran este determinată de propria noastră vulnerabilitate geopolitică”, a explicat Friedrich Merz, care urmează să se deplaseze la Washington în perioada 2-4 martie.

„Agresiunea Moscovei împotriva unui vecin pașnic este la fel de nejustificată ca războiul terorist pe care Teheranul îl poartă de ani de zile împotriva Israelului”. În opinia sa, „oricine dorește securitate, pace și justiție în Orientul Mijlociu trebuie să le dorească și în Europa”.

„De aceea nu le dăm lecții partenerilor noștri cu privire la atacurile militare împotriva Iranului. Vrem să colaborăm cu ei pentru a instaura o ordine pașnică, cu realismul necesar, atât în Orientul Mijlociu, cât și în Europa”, a continuat Friedrich Merz, citat de Le Monde.



