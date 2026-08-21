Cum funcționează „nasul electronic”

Invenția lui Hsu Ting-wei, un elev de 10 ani de la Kang Chiao International School, a fost premiată la Silicon Valley International Invention Festival (SVIIF), unde a primit o medalie de aur și premiul pentru cea mai bună invenție acordat de Federația Internațională a Asociațiilor Inventatorilor.

Hsu Ting-wei, un copil de 10 ani din Taiwan, a inventat „nasul electronic” și a primit marele premiu în Silicon Valley Sursa foto: X/ StarSnap

Proiectul, intitulat „Novel Artificial Electronic Nose”, este conceput ca o platformă de securitate fără contact.

Sistemul poate preleva în timp real probe de aer din zona aflată în spatele scanerelor de bagaje cu raze X. Probele sunt apoi analizate printr-o combinație de eșantionare a aerului, cromatografie gazoasă-spectrometrie de masă și recunoaștere a mirosurilor cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ideea este ca tehnologia să adauge o etapă de detectare chimică peste verificarea standard cu raze X.

Astfel, în loc să se bazeze exclusiv pe imaginea oferită de scaner, sistemul ar putea identifica și anumite substanțe prezente în aerul din apropierea bagajelor.

Invenția ar putea fi folosită în aeroporturi

Hsu Ting-wei a explicat că își dorește ca invenția să aibă aplicații practice în domeniul securității.

El speră ca „nasul electronic” să contribuie la prevenirea introducerii în țări a unor produse din carne de porc care ar putea transmite pesta porcină africană.

De asemenea, copilul a menționat posibilitatea ca tehnologia să fie utilizată de autoritățile americane pentru detectarea unor droguri precum fentanilul la frontiere.

Președintele juriului, Amin Ghafooripour, a subliniat că recunoașterea primită de copil nu a fost una simbolică.

„Premiul lui Hsu nu a fost acordat doar ca o încurajare din cauza vârstei sale.”, a spus acesta. Juriul a identificat o valoare practică reală în proiect și a fost impresionat de munca depusă de tânărul inventator, a adăugat reprezentantul juriului din Silicon Valley.

Taiwanul a obținut un număr record de medalii

Succesul lui Hsu a făcut parte dintr-o performanță mai amplă a delegației taiwaneze la ediția din acest an a festivalului.

Inventatorii taiwanezi au obținut 24 de medalii de aur, opt de argint și una de bronz, din 35 de înscrieri. Este cel mai mare număr de medalii de aur obținut de Taiwan de când țara participă la SVIIF, începând din 2018.

Un alt succes important a fost înregistrat de echipa din spatele proiectului „AllerDetect GO”, un sistem destinat identificării și reducerii riscurilor asociate alergenilor. Proiectul a câștigat marele premiu la categoria pentru tineri.

Matt Nuccio, membru al comitetului de conducere al SVIIF, a remarcat în mod special nivelul proiectelor prezentate de tinerii taiwanezi:

„Taiwanul a avut destul de multe inovații extraordinare.”, a subliniat Matt Nuccio.

Ghafooripour a evidențiat, la rândul său, orientarea inventatorilor taiwanezi către tehnologii cu aplicații concrete, menite să rezolve probleme din viața de zi cu zi.

Pentru Hsu Ting-wei, „nasul electronic” este însă mai mult decât un proiect premiat. Invenția arată cum inteligența artificială, analiza chimică și senzorii de aer ar putea fi combinate pentru a crea noi metode de securitate în aeroporturi și la frontiere.

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