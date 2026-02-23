În loc de laptop, o tabletă cu tastatură

Clientul a căutat „laptop ieftin” în motorul de căutare al platformei și a găsit zeci de oferte sub 4.000 de coroane. Problema era că multe dintre produse nu erau laptopuri clasice, ci tablete cu tastatură și mouse.

„La prima vedere, totul arăta ca un laptop obișnuit”, a povestit el pentru publicația Energožrouti. „Probabil l-aș fi comandat fără să stau prea mult pe gânduri.”

În unele cazuri, produsele afișate nu aveau sistem de operare Windows, iar descrierile puteau induce în eroare.

Un alt exemplu menționat este o tabletă 2 în 1, listată la aproximativ 2.310 coroane, adică în jur de 450 de lei. Un client din Spania a scris că a primit doar tableta, fără tastatură și mouse, deși plătise pentru setul complet.

„Acesta nu este modelul pe care l-am comandat. Mai mult, coletul s-a pierdut și tableta a ajuns singură, fără tastatură și mouse, chiar dacă am plătit pentru setul complet”, s-a plâns el, mai scrie sursa citată.

Imagini care pot induce în eroare

Un portal de recenzii din Cehia a atras atenția asupra unor practici frecvente pe platformă. În unele anunțuri, imaginea de prezentare arată mai multe produse, dar prețul este pentru o singură bucată. În alte cazuri, fotografia afișează un model mai scump, iar prețul afișat este pentru o variantă mai simplă.

În ultimii ani, platformele online precum Temu, AliExpress, Shein sau Wish au câștigat popularitate datorită ofertelor atractive și prețurilor mici. Cu toate acestea, aceste reduceri vin deseori cu riscuri majore: produse care nu respectă legislația locală sau standardele de calitate. Acesta a fost și cazul unui pensionar din Elveția care a ajuns în fața judecătorilor în 2024 după ce a cumpărat umbrele de pe Temu.

Diferențele pot fi greu de observat la prima vedere, mai ales atunci când oferta pare foarte avantajoasă. Platforma a fost analizată și din perspectiva securității digitale. O analiză realizată de Grizzly Research a sugerat că aplicația ar putea colecta date sensibile despre utilizatori.

Autoritățile cehe au investigat aceste afirmații, iar Temu a respins acuzațiile, susținând că sunt nefondate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE