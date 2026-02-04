Produse ieftine, riscuri legale neașteptate

Legea elvețiană clasifică praștiile cu orteze pentru brațe drept arme interzise, iar bărbatul nu deținea nici permis de scutire cantonală, nici permis de import. Coletul a fost confiscat de Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (BAZG), iar cazul a fost transmis parchetului, care a decis că pensionarul a încălcat legea armelor. Deși bărbatul a susținut în instanță că a confundat praștiile cu jucării, el nu a fost scutit de repercusiuni legale. Tribunalul districtual din Brig l-a achitat, însă parchetul a făcut apel, iar cazul se află acum la tribunalul cantonal.

În ultimii ani, platformele online precum Temu, AliExpress, Shein sau Wish au câștigat popularitate datorită ofertelor atractive și prețurilor mici. Cu toate acestea, aceste reduceri vin deseori cu riscuri majore: produse care nu respectă legislația locală sau standardele de calitate. Aproximativ 2.000 de cazuri de import ilegal neglijent de arme sunt investigate anual în Elveția, iar aceasta este doar una dintre categoriile problematice.

Exemple de produse ilegale

Pistoale cu apă – Deși par inofensive, pistoalele de jucărie care seamănă cu arme reale sunt considerate o încălcare a legii armelor în Elveția. Clienții care comandă astfel de produse riscă acuzații de import ilegal.

Bombe pentru dezvăluirea genului – Populare pe rețelele sociale, acestea pot fi interzise dacă nu respectă reglementările pirotehnice. Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Eliminare (BAZG) oferă detalii despre articolele acceptate pentru import.

Produse de marcă contrafăcute – Geante de lux Hermès sau șepci Gucci la prețuri foarte mici pot ascunde articole contrafăcute. Cei care comandă astfel de produse pot fi implicați în litigii legale și solicitați să plătească despăgubiri. Totuși, achiziția în scop personal nu este considerată infracțiune, dacă nu există intenția de revânzare.

Aparate electrice – Produsele electrice la prețuri extrem de mici pot fi periculoase, provocând incendii sau încălcând reglementările elvețiene. Unele dispozitive, precum detectoarele de radar sau dispozitivele de bruiaj, sunt complet interzise.

Medicamente – Achiziționarea medicamentelor de pe platforme străine poate implica riscuri semnificative, inclusiv încălcarea legislației privind narcoticele. Oficiul Federal pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentară (BAZG) oferă informații despre ce medicamente pot fi importate legal.

Recomandări pentru consumatori

Pentru a evita problemele legale sau financiare, consumatorii sunt sfătuiți să fie vigilenți atunci când achiziționează produse de pe platforme online străine. Verificarea reglementărilor locale și evitarea ofertelor suspect de ieftine pot preveni consecințele neplăcute. Documentele și regulamentele relevante sunt disponibile pe site-urile oficiale ale autorităților elvețiene, cum ar fi BAZG.

