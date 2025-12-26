Bătrânul a plecat de acasă pe 24 decembrie pentru a se prezenta la un spital din Ploieşti. Cu toate acestea, el nu a fost internat şi nu s-a întors acasă, ceea ce a determinat familia să raporteze dispariţia sa.

În seara de Crăciun, fiul său a alertat autorităţile, iar imaginea şi detaliile fizice ale bărbatului au fost distribuite publicului pentru a sprijini căutările.

Vineri după-amiază, poliţiştii din Prahova au anunţat că acesta fost găsit mort. Corpul său a fost descoperit pe un teren din apropierea oraşului Ploieşti.

Reprezentanţii Poliţiei au declarat: „Examinarea preliminară a corpului nu a evidenţiat urme de violenţă. În urma verificărilor efectuate, nu există suspiciuni că persoana decedată ar fi fost victimă a vreunei infracţiuni”.

Conform autorităţilor, cercetările continuă pentru a stabili circumstanţele exacte ale decesului. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta este în desfăşurare pentru a elucida cazul.

