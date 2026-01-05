Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, cazul s-a petrecut pe 31 decembrie, în jurul orei 19.00.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în jurul orei 18.50, bărbatul în vârstă de 35 de ani, în timp ce se afla la domiciliu cu soția și cei doi copii minori, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de băuturi alcoolice, s-ar fi lovit reciproc cu fiul său în vârstă de 15 ani. În urma apelării numărului unic de urgență 112 de către fiica bărbatului, acesta și-ar fi amenințat membrii familiei cu un obiect tăietor și le-ar fi luat telefoanele mobile pentru a nu mai putea lua legătura cu autoritățile, după care a plecat de la domiciliu”, a precizat IPJ Gorj.

Conform sursei citate, fiul de 15 ani a suferit leziuni superficiale la nivelul gâtului, dar nu a solicitat îngrijiri medicale. Polițiștii au completat formulare de evaluare a riscului, constatând un pericol iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

De asemenea, verificările au arătat că în 2024 fusese emis un alt ordin de protecție împotriva acestuia, în urma unui incident similar.

După incident, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției Târgu Cărbunești, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au organizat o acțiune pentru identificarea suspectului.

În data de 3 ianuarie 2026, bărbatul a fost găsit în apropierea locuinței sale și reținut pentru 24 de ore, relatează News.ro.

Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru violență în familie și amenințare. În prezent, bărbatul se află în arest preventiv, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj pentru următoarele 30 de zile.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

