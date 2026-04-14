Salvarea a venit din partea martorilor

Atacul s-a produs în jurul orei 15:30, în incinta centrului comercial Smaragdplein. Potrivit postului local RTV Utrecht, o tragedie și mai mare a fost evitată datorită intervenției prompte și curajoase a trecătorilor.

Oamenii aflați în zonă au sărit imediat în ajutorul bărbatului, reușind să-l extragă din scaunul cu rotile cuprins de flăcări și să stingă focul.

În ciuda eforturilor de salvare, victima a suferit arsuri severe la nivelul capului, spatelui și brațelor, fiind transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Poliția face apel la populație

Poliția olandeză a securizat zona și a demarat o investigație amplă pentru a elucida circumstanțele exacte ale atacului. Până la acest moment, nu au fost efectuate arestări.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că anchetatorii încearcă încă să stabilească identitatea autorilor și dacă actul a fost comis de un singur individ sau de un grup.

Pentru a urgenta capturarea vinovaților, autoritățile fac un apel public către toți martorii oculari care au asistat la incident sau care dețin informații relevante să contacteze de urgență poliția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE