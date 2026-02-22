Incidentul a avut loc la ora locală 1.30, iar președintele american Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump se aflau la momentul respectiv la Casa Albă, în Washington.

Individul, un tânăr de aproximativ 20 de ani din Carolina de Nord, a fost observat lângă poarta nordică a proprietății, având asupra sa „ceea ce părea a fi o pușcă și un recipient cu combustibil”, a declarat Secret Service.

Familia sa l-a raportat dispărut cu câteva zile înainte de incident, iar autoritățile au constatat că acesta se îndreptase spre sud după ce a părăsit Carolina de Nord, achiziționând o armă pe drum. Cutia puștii a fost găsită în vehiculul său, a adăugat purtătorul de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi.

Potrivit anchetatorilor, suspectul a intrat pe poarta nordică a proprietății Mar-a-Lago profitând de ieșirea unui alt vehicul. A fost confruntat de agenții Secret Service și împușcat mortal. În prezent, se desfășoară o investigație pentru a stabili un profil psihologic și motivul acțiunilor sale.

Acesta nu este primul incident de securitate care îl implică pe Donald Trump. În iulie 2024, Trump a fost rănit ușor în timpul unei tentative de asasinat la un miting electoral din Butler, Pennsylvania, când un glonț i-a zgâriat urechea.

În același incident, mai mulți spectatori și-au pierdut viața. Pe 15 septembrie 2024, un bărbat înarmat cu o pușcă a fost capturat în apropierea terenului de golf al lui Trump din West Palm Beach, în timp ce acesta juca golf.

Bărbatul, care părea să țintească prin gardul perimetral, a fost condamnat la închisoare pe viață la începutul acestei luni.

Casa Albă nu a oferit încă un comentariu oficial despre acest ultim incident, conform The Guardian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE