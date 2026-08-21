Femeia avea ordin de protecție împotriva soțului

Bărbatul a fost arestat după ce și-a înjunghiat soția.

Fata celor doi, în vârstă de 13 ani, a intervenit pentru a-și apăra mama și și-a înjunghiat tatăl. Atât femeia, cât și bărbatul au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit polițiștilor, în urma administrării probatoriului, față de bărbat a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru violență în familie raportat la vătămare corporală și încălcarea ordinului de protecție.

„În urma administrării probatoriului, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de bărbatul în vârstă de 41 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie raportat la vătămare corporală şi încălcarea ordinului de protecţie, acesta fiind reţinut pentru o perioadă de 24 de ore”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Incidentul s-a produs în localitatea Bulgăruș, iar polițiștii au fost sesizați joi, 20 august, la ora 13.17, cu privire la un conflict familial.

Potrivit IPJ Timiș, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu la 30 iulie 2026. Ulterior, instanța a emis un ordin de protecție valabil în perioada 7 august 2026 – 7 iulie 2027.

Cu toate acestea, bărbatul ar fi ajuns din nou la locuința soției și ar fi agresat-o.

Bărbatul nu era însă monitorizat electronic.

Polițiștii efectuaseră chiar în dimineața zilei de joi o verificare privind respectarea ordinului de protecție.

„Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie de către bărbat a fost efectuată în această dimineaţă (joi dimineaţă – n.r.) de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare”, a precizat IPJ Timiș.

În aceeași dimineață, polițiștii au discutat și cu femeia, care le-ar fi spus că, până la momentul verificării, nu mai fusese contactată de soț și nu întâmpinase alte probleme.

Fiica de 13 ani și-a înjunghiat tatăl

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, conflictul a escaladat, iar femeia ar fi fost înjunghiată de soțul său.

Fiica lor, în vârstă de 13 ani, ar fi intervenit pentru a-și apăra mama și și-ar fi înjunghiat tatăl.

„La data de 20 august 2026, la ora 13.17, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi cu privire la un conflict familial produs în localitatea Bulgăruş, în urma căruia o femeie ar fi fost înjunghiată de către soţul său, iar fiica acestora, în vârstă de 13 ani, ar fi intervenit, înjunghiindu-și tatăl”, a transmis IPJ Timiș.

În urma incidentului, ambii adulți au fost transportați la spital.

După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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