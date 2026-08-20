„La data de 20 august 2026, la ora 13:17, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi cu privire la un conflict familial produs în localitatea Bulgăruş, în urma căruia o femeie ar fi fost înjunghiată de către soţul său, iar fiica acestora, în vârstă de 13 ani, ar fi intervenit, înjunghiindu-şi tatăl. În urma incidentului, femeia şi bărbatul au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Timiş.

Conform informaţiilor furnizate de IPJ Timiş, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie provizoriu la data de 30 iulie 2026. Ulterior, instanţa a emis un ordin de protecţie valabil între 7 august 2026 şi 7 iulie 2027. Cu toate acestea, bărbatul nu era monitorizat electronic.

„Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie de către bărbat a fost efectuată în această dimineaţă de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare. De asemenea, poliţiştii au luat legătura cu femeia, care a precizat că, până la momentul verificării, nu ar mai fi fost contactată de către bărbat şi nu ar fi întâmpinat alte probleme în acest sens”, a precizat IPJ Timiş.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili toate circumstanţele în care s-a produs acest incident.

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