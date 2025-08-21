Soția victimei a apelat numărul de urgență 112, cerând ajutorul polițiștilor, după ce bărbatul a plecat de acasă, spunându-i că se va sinucide.

Polițiștii, alertați, au început căutările, însă temerile femeii s-au adeverit, soțul ei fiind găsit fără suflare în cimitirul din sat, împușcat în zona pieptului cu arma de vânătoare.

„La data de 20 august a.c., ora 14.35, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză, acesta fiind găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal”, a precizat IPJ Giurgiu.

Trupul bărbatului a fost preluat de legişti pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzelor morții. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

