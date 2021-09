Bărbatul din Alabama a suferit un atac de cord la sfârșitul lunii trecute și au fost contactate 43 de spitale din trei state, dar nu s-a găsit niciun pat liber la terapie intensivă pentru el.

DeMonia a mers la Cullman Regional Medical Center pe 23 august, a declarat Raven, fiica sa. Ea a spus că s-a primit un telefon de la personalul spitalului la 12 ore după ce părintele ei a fost internat. Li s-a transmis că s-a sunat la 43 de spitale și că nu s-a putut găsi un „pat specializat pentru terapie intensivă cardiacă”.

„Nivelul de îngrijire pe care l-a solicitat nu era disponibil la Cullman Regional. Situații precum cea cu care s-a confruntat familia DeMonia sunt o problemă continuă în timpul creșterii numărului cazurilor de COVID”, a declarat Jennifer Malone, reprezentant al unității medicale.

În cele din urmă, bărbatului i s-a găsit un loc la Spitalul Fundației Rush din Meridian, Mississippi, la peste 300 de kilometri distanță de casa sa. Ray a fost transportat cu un avion medical în Mississippi, însă, cu toate eforturile medicilor, Ray DeMonia a pierdut lupta.

Alabama man dies of cardiac event after 43 hospitals with full ICUs turned him away.



In his obituary, Ray Martin DeMonias family urged people to get vaccinated against COVID-19 to free up resources for non-COVID related emergencies. https://t.co/DRYuNsChWM