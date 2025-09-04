Printre victime, un copil de 7 luni

Paul Doyle, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat pe 29 mai, fiind acuzat inițial de șapte infracțiuni, după ce pe 26 mai a trecut cu un Ford Galaxy gri printr-o mulțime de suporteri ai echipei FC Liverpool, în timp ce aceștia sărbătoreau în centrul orașului câștigarea trofeului Premier League de către echipa favorită.

În august, numărul acuzațiilor a crescut cu încă 24, astfel că Doyle se confruntă acum cu 31 de capete de acuzare: unul pentru tulburarea sănătății, unul pentru conducere periculoasă, nouă pentru vătămare corporală gravă cu intenție, două pentru vătămare corporală cu intenție și 18 pentru tentativă de vătămare gravă cu intenție.

Printre victime se numără și Teddy Eveson, un copil de șapte luni.

Și-a confirmat identitatea și și-a susținut nevinovăția

Fost pușcaș marin regal și tată a trei copii din West Derby, Liverpool, Doyle a apărut din nou prin videoconferință de la penitenciarul Belmarsh, purtând un tricou gri și ochelari. A vorbit doar pentru a-și confirma identitatea și pentru a-și susține nevinovăția.

Se pare că incidentul s-ar fi produs după ce Doyle ar fi urmat o ambulanță pe un drum interzis mașinilor în timpul paradei.

Fordul său Galaxy gri a lovit cu un număr mare de fani înainte de a se opri. Poliția i-a împins pe cei care încercau să-l scoată din mașină, înainte de a-l aresta.

În urma incidentului 134 de persoane au fost rănite și peste 50 au necesitat spitalizare, dintre care patru erau copii.

O audiere preliminară a fost stabilită pentru 27 octombrie, cu o dată provizorie a procesului stabilită pentru 25 noiembrie. Se preconizează că procesul va dura între trei și patru săptămâni.

