Mercedes SL 350 vândut cu 21.000 de euro

Potrivit publicației Blic, parte a Ringier Media International, incidentul a avut loc în decembrie 2024, când bătrânul a furat un Mercedes SL 350 pe care îl vânduse unui cumpărător belgian în iunie același an.

Bărbatul vânduse mașina pentru 20.000 de franci elvețieni (aproximativ 21.300 de euro), dar păstrase o cheie de rezervă fără știrea cumpărătorului.

S-a dus să fure mașina de Crăciun

În ajunul Crăciunului, el a călătorit în Belgia și a furat vehiculul din casa noului proprietar.

Pentru a masca furtul, bătrânul a pus propriile plăcuțe de înmatriculare pe mașină și a încercat să o scoată din circulație. Cu toate acestea, a fost prins.

Sentința pentru bărbatul de 81 de ani

Un tribunal elvețian l-a condamnat pe bărbatul de 81 de ani la:

Doi ani de închisoare cu suspendare

O amendă de 3.600 de franci elvețieni

O penalizare suplimentară de 1.200 de franci.

Istoria modelului SL 350 de la Mercedes

Modelul Mercedes SL 350 are o istorie legată în special de seria R107, fiind lansat în aprilie 1971. A marcat începutul unei serii de roadstere SL care a durat foarte mult și a devenit emblematică pentru lux și performanță. Această generație a fost prima în istoria Mercedes-Benz SL care a folosit motoare cu opt cilindri.

În acest model, SL 350 avea un motor V8 de 3.5 litri, oferind o combinație ideală între putere și confort, iar seria R107 a fost recunoscută pentru soliditate, eleganță și performanțe avansate pentru vremea respectivă. Modelul 350 SL a fost fabricat în intervalul 1971-1980, când a fost înlocuit de modelele 380 SL și 500 SL.

Această generație R107 este una dintre cele mai longevive și populare din istoria SL-urilor, fiind produsă timp de 18 ani și devenind o referință în lumea roadsterelor de lux.