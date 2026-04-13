Plutonierul Marian Palade, împreună cu agentul de poliție Denis Purcel au observat luni, în jurul orei 7.30, fum negru ieșind dintr-o locuință din orașul Videle.

„Au oprit imediat autospeciala și au sunat 112, solicitând sprijinul pompierilor. În doar câteva momente, situația s-a agravat: un geam s-a spart, iar flăcările au izbucnit violent, cuprinzând rapid încăperile”, a transmis Jandarmeria Română, într-un comunicat.

Cei doi au reușit să salveze la timp o bătrână din interiorul locuinței cuprinse de flăcări.

„Deși locuinţa era deja afectată de incendiu, iar camerele erau cuprinse de flăcări, colegul nostru nu a ezitat să intervină. A sărit gardul proprietăţii, a pătruns în curte şi a intrat în locuinţă. În interior se afla o femeie de aproximativ 66 de ani, conştientă, dar în stare de şoc”, potrivit sursei citate.

Femeia a fost scoasă din locuinţa aflată în flăcări înainte ca incendiul să se extindă şi să îi pună viaţa în pericol. Poliţistul şi jandarmul au rămas în zonă până la sosirea pompierilor, iar femeia a fost transportată la spital.

