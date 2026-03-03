„În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, atunci da, există acest risc. Și, dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină, există din nefericire acest risc. Depinde foarte mult de cum evoluează situația în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să îl controlăm nici noi, din România, și aproape nimeni din Occident”, a spus Bogdan Ivan la Digi24.

„Repet, dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, putem să ajungem și la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo, facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți”, a adăugat el.

Cu o zi în urmă, ministrul Energiei a afirmat într-o conferință de presă că nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă 10 lei și că acestea sunt minciuni.

„Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a spus el pe 2 martie.

Bogdan Ivan (34 de ani, PSD) a ocupat funcții de ministru mai întâi în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, la Cercetare și Digitalizare (iunie 2023-decembrie 2024), la Economie și Turism (decembrie 2024-iunie 2025) și acum în Guvernul condus de Ilie Bolojan, la Energie (din iunie 2025).

Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
