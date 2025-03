Potrivit lui Musk, ca urmare a tranzacției, „valoarea xAI va ajunge la 80 de miliarde de dolari, iar X va valora 33 de miliarde de dolari (45 de miliarde de dolari, minus datoria de 12 miliarde de dolari)”.

„Viitorul xAI și X sunt interconectate. Astăzi facem oficial un pas către integrarea datelor, modelelor, calculatoarelor, distribuției și talentelor”, a adăugat Elon Musk, pe contul său de X.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025