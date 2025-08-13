Potrivit Wall Street Journal, această mișcare face parte din strategia companiei de a concura cu gigantul tech în domeniul căutărilor web.

Oferta Perplexity depășește semnificativ evaluarea Chrome, estimată la 18 miliarde de dolari.

Compania a declarat pentru Wall Street Journal că mai mulți investitori, inclusiv fonduri importante de capital de risc, au fost de acord să susțină tranzacția în totalitate.

Un purtător de cuvânt al Google a refuzat să comenteze oferta.

La cât este evaluat pe piață Google Chrome

Estimările privind valoarea de piață a Chrome variază considerabil, de la 20 la 50 de miliarde de dolari.

Judecătorul federal Amit Mehta analizează posibilitatea de a forța Google să vândă browserul, ca măsură de slăbire a monopolului companiei în domeniul căutărilor web.

Mehta a decis anul trecut că Google a monopolizat ilegal piața căutărilor și se va pronunța luna aceasta asupra modului de restabilire a concurenței.

Strategia Perplexity

Oferta Perplexity ar putea fi o încercare de a semnala judecătorului că există un cumpărător interesat, în cazul în care acesta ar forța o vânzare.

Într-o scrisoare adresată lui Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet (compania-mamă a Google), Perplexity a declarat că oferta sa de a cumpăra Chrome este „concepută pentru a satisface o soluție antitrust în cel mai înalt interes public, plasând Chrome la un operator capabil și independent”.

Ce are Google de spus despre asta

Google nu vrea sub nici o formă să audă de o vânzare a Chrome.

În mărturia depusă în acest an, Pichai a declarat judecătorului că forțarea companiei să vândă Chrome sau să împărtășească date cu rivalii ar dăuna afacerii Google, ar descuraja investițiile în noi tehnologii și ar putea crea riscuri de securitate.

Ce este Perplexity AI

Înființată în 2022, Perplexity, cu sediul în San Francisco, a lansat recent propriul browser web, numit Comet, pentru o parte din utilizatorii săi.

Compania a menționat că, în cadrul achiziției propuse, ar menține și susține Chromium, proiectul open-source care stă la baza Chrome și a altor browsere.

De asemenea, a declarat că ar continua să păstreze Google ca motor de căutare implicit în Chrome, deși utilizatorii ar putea modifica setările.

De ce are Google probleme legale cu Chrome

Departamentul de Justiție a intentat procesul antitrust împotriva Google în 2020.

Pe lângă forțarea vânzării Chrome, judecătorul ia în considerare limitarea capacității Google de a plăti pentru a fi motorul de căutare implicit pe diverse alte device-uri și browsere și solicitarea de a împărtăși date cu rivalii, printre altele.

Cum vrea Google să-și rezolve problemele legale fără să fie nevoită să vândă Chrome

Google a propus un set mai restrâns de măsuri care ar modifica acordurile sale exclusive cu Apple, Mozilla și Android pentru a permite mai multă concurență.

Compania a declarat că va contesta decizia judecătorului. Analiștii consideră că este puțin probabil ca judecătorul să forțeze compania să vândă Chrome, deși acesta nu a dat indicații clare în acest sens.

