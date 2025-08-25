„Ne aflăm într-o fază în care investitorii în ansamblu sunt prea entuziasmați de AI? Eu cred că da”, a spus Altman de curând.

„Sunt sigur că cineva va scrie un titlu senzațional despre asta. Aș prefera să nu o faceți, dar nu-i nimic”, a adăugat el.

El a continuat, declarând pentru CNBC: „Modelele au saturat deja cazul de utilizare în chat. Nu vor deveni mult mai bune… Și poate că vor deveni mai proaste”.

Comentariile sale au urmat lansării dezamăgitoare a GPT-5, un model la care OpenAI a lucrat mai mult de doi ani și a investit miliarde de dolari. Câștigurile de performanță nu au fost enorme.

Companiile impun AI angajaților

UBS a contribuit la pesimism, citând un studiu al MIT (Massachusetts Institute of Technology – n.r.) care a constatat că 95% dintre firmele chestionate au declarat că nu au văzut până în prezent niciun randament măsurabil din investițiile în inteligență artificială.

Cu toate acestea, companiile de tehnologie continuă să avanseze cu investițiile, obligând angajații să utilizeze aceste noi instrumente, altfel vor avea de suferit.

Microsoft le-a spus angajaților că „utilizarea AI nu mai este opțională”. În unele unități Amazon, angajații trebuie să demonstreze că utilizează AI pentru a fi promovați.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Iar o memă de la Google rezumă starea de spirit: „Știi că o tehnologie funcționează și este excelentă când ești obligat să o lauzi pentru a-ți păstra locul de muncă”.

Banii își pot pierde sensul, dar dați-mi niște bani

Unii s-au lăsat purtați de val. Business Insider a scris recent că o serie de cercetători în domeniul AI au încetat să mai economisească, deoarece consideră că inteligența artificială generală ar putea face banii să devină inutili.

OpenAI chiar avertizează investitorii pe site-ul său: „Poate fi dificil să știm ce rol va juca banul într-o lume post-AGI”.

Cu toate acestea, OpenAI este ocupată să strângă dolari americani tradiționali.

Grupul japonez SoftBank conduce o rundă de investiții de 40 de miliarde de dolari în OpenAI, compania americană fiind evaluată la 300 de miliarde de dolari.

În același timp, angajații OpenAI vând acțiuni în valoare de 6 miliarde de dolari la o valoare de 500 de miliarde de dolari, SoftBank fiind din nou implicat.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

„Cei mai deștepți oameni de la OpenAI scot 6 miliarde de dolari de pe masă. Asta ar trebui să vă spună totul”, a scris Elena Gold de la Red Beard Ventures.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE