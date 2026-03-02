Acordul a fost susținut și de președintele României, Nicușor Dan, iar uzina va procesa minereurile cu conținut de pământuri rare extrase în Groenlanda de compania cu sediul în Statele Unite.

Funcționarea și finanțarea fabricii din Brașov, în pregătire

Este deja în pregătire modelul de finanțare și de funcționare al fabricii de procesare a pământurilor rare, care, odată construită în Brașov, ar urma să prelucreze materii prime provenite din Groenlanda, acoperind întregul lanț economic de aprovizionare.

Activitatea uzinei ar cuprinde întregul proces, de la exploatarea resurselor zăcământului Tanbreez din Groenlanda, până la procesare și utilizarea industrială finală, producția fiind destinată Europei și Statelor Unite.

Până la mijlocul lunii aprilie, autoritățile române vor stabili condițiile de finanțare pentru construcția fabricii din Brașov, precum și lista metalelor care vor fi procesate în cadrul acesteia, notează publicația Origo.

Companie minieră americană, pământuri rare din Groenlanda, procesare în România

Informații despre colaborare au apărut încă din decembrie. Uzina de procesare a pământurilor rare ar putea fi construită la Feldioara, unde funcționează deja o instalație de procesare a uraniului, tot cu participarea companiei Critical Metals.

Într-o declarație radio recentă, președintele Nicușor Dan a confirmat că România participă la negocieri internaționale privind crearea unui mecanism comun pentru gestionarea materialelor critice, în parteneriat cu Statele Unite și Uniunea Europeană, iar la fabrica din Feldioara, județul Brașov, ar putea fi elaborat, în cooperare cu o companie americană, un proiect pentru procesarea unor resurse minerale.

Reprezentanții companiei americane au subliniat că proiectul va reduce dependența Europei și a Statelor Unite de livrările provenite din China.

Anunțul merită atenție și în contextul în care actuala administrație de la Washington acordă o atenție deosebită insulei Groenlanda, întrucât Donald Trump și-a exprimat intenția ca insula să aparțină Statelor Unite.

