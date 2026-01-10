„Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem, Rusia sau China vor prelua controlul asupra Groenlandei – şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecini. Aş dori să ajungem la un acord pe cale paşnică”, a declarat Trump vineri, la Casa Albă.

Liderul american a subliniat că preferă o abordare diplomatică în acest caz, dar nu exclude o soluţie mai fermă.

„Aş dori să închei un acord pe cale uşoară, dar dacă nu o facem pe cale uşoară, o vom face pe cale grea. Şi, apropo, sunt şi un fan al Danemarcei. Trebuie să vă spun că au fost foarte drăguţi cu mine. Sunt un mare fan”, a declarat preşedintele.

Întrebat despre posibilitatea ca SUA să ofere compensaţii financiare rezidenţilor din Groenlanda pentru a-i convinge să adere la SUA, Trump a răspuns: „Nu vorbesc încă despre bani pentru Groenlanda”.

În paralel, ambasadorii Groenlandei şi Danemarcei la Washington au avut joi o întâlnire cu oficialii americani. Cu toate acestea, Groenlanda continuă să afirme public că nu este de vânzare.

Potrivit unor diplomaţi familiriazați cu problema, ambasadorul Danemarcei, Jesper Møller Sørensen, şi şeful reprezentanţei Groenlandei în SUA, Jacob Isbosethsen, au discutat subiectul cu consilierii preşedintelui Trump.

Donald Trump, 79 de ani, președintele SUA, a declarat într-un interviu pentru New York Times, că nu există nicio limitare a puterii și influenței sale în lume, exceptând propria lui moralitate. Liderul de la Casa Albă a sugerat că ar fi dispus să accepte ieșirea Statelor Unite din NATO, în schimbul anexării Groenlandei.

Un ordin permanent din 1952 prevede că armata trebuie „să intre imediat în luptă, fără a aștepta sau a solicita ordine” în „cazul unui atac asupra teritoriului danez”.