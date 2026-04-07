📍Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.

📍Le conducteur de TGV est décédé, RIP.

📍Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.

📍C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM — Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026

Fabien Villedieu, secretar federal al sindicatului Sud Rail, a declarat: „Mecanicul de tren a murit. Toate gândurile noastre sunt alături de colegul nostru care a murit la locul de muncă. Există și câteva persoane rănite în TGV, dar se pare că niciuna nu este în stare care să-i pună viața în pericol.”

„Un accident în care au fost implicați un camion și un TGV a avut loc în această dimineață între Béthune și Lens”, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, pe rețeaua X. Acesta a anunțat că se va deplasa la locul tragediei împreună cu directorul general al SNCF, Jean Castex.

Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV sest produit ce matin entre Béthune et Lens.



Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026

Trenul, care transporta aproximativ 350 de pasageri, ar fi deraiat în urma impactului cu camionul, potrivit Serviciului Național de Informații și Comunicații al Poliției (SICOP). Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

