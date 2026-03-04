În autovehicule se aflau 13 persoane, care au primit îngrijiri medicale, potrivit Ziarului Amprenta. Accidentele s-au produs pe DN 3 către autostrada A4 din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, în zonă fiind semnalată ceață densă și polei.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că este vorba despre trei tamponări (două între câte două autoturisme și una în care au fost implicate trei autovehicule) și o coliziune între două autoturisme.

Echipele medicale au transportat la spital trei victime, iar restul au primit îngrijiri medicale la faţa locului. În urma incidentului, traficul a fost blocat în zonă, fiind reluat ulterior.

În județul Constanța s-a circulat miercuri dimineață în condiții de ceață densă, cu vizibilitate scăzută la 50 de metri.

„Pentru o circulație în siguranță în aceste condiții de ceață, recomandăm șoferilor să reducă mult viteza, mărind distanța dintre autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, inclusiv luminile de ceață, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea direcției și să semnalizeze din timp această intenție și să acorde atenție temeinică pe tot parcursul traseului, evitând orice manevră periculoasă!”, au transmis reprezentanții centrului Infotrafic.

Poliţiştii cercetează împrejurările în care a avut loc acest carambol, pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de producerea lui.

