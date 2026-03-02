Accident la Ovidiu, filmat de camere

Un accident rutier s-a produs în această dimineață în Ovidiu, județul Constanța, iar momentul impactului a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

În înregistrare se vede cum mașina sare peste un sens giratoriu și se oprește pe trotuar.

Din primele informații, la fața locului au intervenit salvatorii de la ISU Dobrogea, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Șoferul a ieșit pe picioarele lui din mașină

Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 25 de ani, a refuzat să fie transportat la spital.

Potrivit informațiilor publicate de ziuaconstanta.ro, deși mașina a fost grav avariată, acesta nu a avut nevoie de descarcerare, fiind ieșit din autoturism la sosirea echipajelor de intervenție. Polițiștii constănțeni continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

