„Astăzi (miercuri – n.r.) a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru. Există încă o mulţime de obstacole de depăşit şi sperăm să facem acest lucru în următoarele zile, poate săptămâni”, a declarat Rubio la Fox Business.

Președintele american, dispus pentru o întâlnire cu liderul de la Kremlin

Anterior, Donald Trump s-a declarat „deschis” la o întâlnire cu Vladimir Putin, precum şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În urma vizitei emisarului special american Steve Witkoff la Moscova, preşedintele american le-a transmis mai multor lideri europeni că urmează să se întâlnească personal cu liderul de la Kremlin, poate chiar săptămâna viitoare, după care să organizeze o întâlnire în trei cu preşedintele ucrainean, relatează The New York Times şi CNN.

Witkoff a fost primit de Putin la Kremlin cu două zile înainte de expirarea termenului-limită dat de Trump liderului rus pentru oprirea războiului din Ucraina.

„Preşedintele vrea să pună capăt războiului. Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face”, a afirmat Rubio.

„Şi apoi, sperăm, lucrurile vor continua să progreseze şi va exista o oportunitate foarte curând pentru preşedinte să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, sperăm în viitorul apropiat”, a adăugat șeful diplomației americane. „Dar, evident, trebuie să se întâmple multe înainte”, a subliniat el.

Donald Trump nu renunță la sancțiuni

Casa Albă a confirmat informațiile furnizate de The New York Times și CNN. „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu preşedintele Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de Reuters.

Donald Trump a salutat o întrevedere „foarte productivă” între Witkoff și Putin, dar, potrivit lui Leavitt, nu va renunța la sancțiunile secundare menite să preseze Rusia să înceteze vărsarea de sânge din Ucraina, urmând să le impună de vineri.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat că cele două părţi au schimbat „semnale” cu privire la războiul din Ucraina şi au discutat posibilitatea dezvoltării unei cooperări strategice între Moscova şi Washington, dar a refuzat să dea mai multe detalii până când Witkoff nu îi va raporta lui Trump.

Volodimir Zelenski insistă pentru o pace justă

Volodimir Zelenski a menționat că presiunea asupra Kremlinului dă roade şi că regimul de la Moscova este acum mai dispus să accepte un armistiţiu.

„Se pare că Rusia este acum mai înclinată să accepte un armistiţiu. Presiunea asupra lor funcţionează. Dar cel mai important este să nu ne înşele în detalii – nici pe noi, nici pe Statele Unite”, a declarat Zelenski miercuri seară.

De asemenea, șeful statului ucrainean a precizat că a discutat cu Trump despre vizita lui Witkoff la Moscova, adăugând că a reiterat sprijinul Kievului pentru o pace justă şi determinarea sa continuă de a se apăra în fața invaziei ruse.

Liderii europeni, informați de Donald Trump

„Ucraina îşi va apăra cu siguranţă independenţa. Cu toţii avem nevoie de o pace durabilă şi fiabilă. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăşi l-a început”, a transmis Zelenski, adăugând că unii lideri europeni s-au alăturat convorbirii pe care a avut-o cu Trump.

Donald Trump a confirmat pe contul său de Truth Social că i-a informat pe unii dintre aliaţii europeni despre vizita emisarului său la Kremlin.

