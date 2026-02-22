Ce primești pentru 9.000 de euro

Casa este costruită pe parter, iar sub întreaga suprafață se află un subsol de aceeași mărime. În subsol sunt două încăperi care pot fi transformate în cramă, atelier sau chiar spațiu de locuit suplimentar. Una dintre camere are fereastră, ceea ce o face mai luminoasă și potrivită pentru birou sau o mică garsonieră.

Zona de locuit are două camere și un hol funcțional de aproximativ 14 metri pătrați. Spațiul poate fi reamenajat și extins, inclusiv pentru amenajarea unei băi suplimentare, în funcție de nevoile viitorului proprietar.

O cameră are circa 18 metri pătrați și poate fi folosită ca dormitor sau bucătărie cu zonă de luat masa. Cea de-a doua, mai mare, are aproximativ 30 de metri pătrați și poate deveni living sau dormitor principal.

Livadă, nuc și 300 de metri pătrați de teren

Terenul are aproximativ 300 de metri pătrați. În curte se află un nuc mare și mai mulți pruni, ceea ce oferă un mic avantaj pentru cei care vor o grădină productivă.

Curtea permite amenajarea unei piscine, a unui foișor sau a unui loc de joacă pentru copii. Apa este deja asigurată pe teren, iar racordul la electricitate este disponibil la limita proprietății.

Potrivit Blic, fundația din piatră și acoperișul au fost complet renovate, ceea ce reduce costurile majore pentru cine vrea să o transforme într-o casă de vacanță sau într-o locuință permanentă în afara orașului.

La 9.000 de euro, prețul este comparabil cu cel al unei mașini second-hand. Totuși, clădirea postată pe un grup de imobiliare se află într-o stare avansată de degradare, iar internauții au reacționat imediat și au spus sincer că nu ar oferi mai mult de 2.000 de euro.

