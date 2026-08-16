Povestea are însă o explicație mult mai puțin geopolitică. Castorii își extind pur și simplu teritoriul, iar barajele construite de aceștia au provocat probleme în mai multe zone din regiune.

Barajele castorilor provoacă inundații

Locuitorii din Kaliningrad, Rusia se plâng de aproximativ două luni că barajele construite de castori duc la revărsarea cursurilor de apă și inundarea unor câmpuri și păduri.

Situația a devenit suficient de serioasă încât aproximativ 100 de voluntari au intervenit pentru a demonta barajele.

Potrivit relatărilor din presa rusă, voluntarii au îndepărtat 43 de baraje, inclusiv unele aflate în apropierea granițelor Rusiei cu Polonia și Lituania.

Astfel, o problemă de mediu și de gestionare a apei a căpătat rapid o tentă geopolitică.

Specialist: „Animalele pur și simplu migrează”

Veterinarul Alexander Muromtsev a respins însă ideea că fenomenul ar avea vreo legătură cu NATO sau cu o presupusă „invazie”.

Potrivit acestuia, castorii se deplasează în mod natural în căutarea unor noi teritorii.

Specialistul a subliniat că și castorii din Rusia migrează către țările vecine, astfel încât fenomenul nu poate fi privit ca o acțiune coordonată din exterior.

Cu alte cuvinte, granițele geopolitice nu reprezintă pentru castori obstacolele pe care le reprezintă pentru oameni.

„Castorii își bat joc de politică!”

Relatarea presei ruse a provocat și reacții ironice în rândul utilizatorilor polonezi de Facebook.

Unul dintre comentarii a rezumat situația într-o singură frază: „Castorii își bat joc de politică!”.

Alți utilizatori au mers și mai departe, imaginându-și o presupusă unitate militară specială: „Am o idee. O unitate specială polono-lituaniană. Numele de cod: Beaver…”

Un alt comentator a tratat problema cu aceeași ironie: „ Castorii apără granițele Poloniei”

Iar un altul a sugerat că animalele ar putea avea o misiune secretă: „Fără îndoială că se află acolo într-o misiune strict secretă de vreun fel…”

„Rusia folosește balene militare, iar noi avem castori tactici”

Comentariile au făcut referire și la relatările controversate despre utilizarea unor animale în scopuri militare.

„Rusia folosește balene militare, iar noi avem castori tactici. Trebuie să vă obișnuiți cu asta!”

Un alt utilizator a ironizat situația într-un registru și mai acid: „Nu e de mirare. Probabil le e teamă că castorii le vor mânca toaletele exterioare din lemn și că ultimele semne de «civilizație» din țara asta vor dispărea.”

Kaliningrad, una dintre cele mai sensibile regiuni din Europa

Deși povestea castorilor pare desprinsă dintr-un scenariu absurd, Kaliningrad are o importanță strategică majoră.

Regiunea este o enclavă rusească situată între Polonia și Lituania, ambele membre NATO. Zona este puternic militarizată și apare frecvent în discuțiile despre tensiunile dintre Moscova și Alianța Nord-Atlantică.

În acest context, orice incident din apropierea granițelor poate căpăta rapid o interpretare geopolitică.

De-a lungul timpului, în spațiul informațional rus au circulat și alte afirmații despre presupuse amenințări NATO la adresa Kaliningradului. Unele rapoarte privind dezinformarea rusă au documentat, de exemplu, afirmații potrivit cărora exercițiile NATO din apropierea regiunii ar reprezenta pregătiri pentru o eventuală blocadă.

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