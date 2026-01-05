Cum a decurs drumul de la Moscova la Kaliningrad cu trenul

Karolina Walczowska a ajuns în Kaliningrad cu trenul din Moscova. Călătoria a durat aproximativ 20 de ore și a trecut prin Belarus și Lituania. Jurnalista notează că în tren nu erau foarte mulți pasageri, deși perioada se apropia de sărbători.

„Mă așteptam ca în decembrie să fie mai mulți ruși care călătoresc spre Kaliningrad, singurul oraș unde, de obicei, se simțea atmosfera autentică europeană și Crăciun”, a povestit ea.

În timpul călătoriei, un incident a perturbat liniștea din tren: locul său era ocupat de un bărbat în jur de 50 de ani. „Sunteți pe locul meu”, i-a spus ea.

Răspunsul acestuia a fost neașteptat: „Și tu poți să te așezi aici, e loc destul”. Situația a fost rezolvată în cele din urmă cu ajutorul conductorului, care i-a cerut bărbatului să se mute pe locul său de pe patul de sus.

Drumul s-a derulat în liniște până la Smolensk, unde o parte dintre pasageri au coborât. La Minsk, trenul s-a umplut din nou, iar în fața jurnalistei au apărut două femei din Belarus, care discutau despre dificultățile pieței muncii din țara lor. „Nu avem de lucru în țara noastră, așa că mergem la Kaliningrad sau în altă parte”, i-a spus una dintre ele.

Cum s-au desfășurat controalele la trecerea graniței în Lituania

În apropierea frontierei dintre Belarus și Lituania, conductoarea a amintit pasagerilor să-și pregătească pașapoartele și vizele de tranzit, documente esențiale pentru continuarea călătoriei.

În ciuda războiului în desfășurare și a relațiilor tot mai tensionate dintre Moscova și Vilnius, sute de mii de ruși încă traversează această rută spre și dinspre Kaliningrad. Un pasager i-a povestit jurnalistei despre o experiență neplăcută trăită cu câteva luni în urmă, când, încercând să fotografieze granița prin fereastra trenului, a fost oprit de grăniceri.

„Mi-au cerut să șterg fotografia și mi-au verificat telefonul în detaliu. Abia după o verificare minuțioasă, mi-au returnat dispozitivul și mi-au aplicat ștampila în pașaport”, a spus acesta. De data aceasta, însă, controlul s-a limitat la verificarea bagajelor, iar telefonul jurnalistei nu a fost verificat.

Cum arată viața în cel mai occidental oraș al Rusiei: salariile localnicilor, prețurile din magazine și traiul de zi cu zi în Kaliningrad
Parcul din Kaliningrad, fotografiat de jurnalista poloneză stabilită la Moscova. Foto: Karolina Walczowska / Onet.pl

Kaliningrad este descris ca un „oraș între Europa și Rusia”

Kaliningradul a întâmpinat-o pe jurnalistă cu ploaie și străzi pustii. Atmosfera era departe de cea festivă, tipică sărbătorilor de iarnă. Nu erau decoruri de Crăciun, care în Moscova sunt vizibile încă din octombrie. Cu toate acestea, orașul impresionează prin curățenie.

„Deși gara este veche, e impecabilă. Nu am văzut niciun gunoi pe jos, un lucru rar întâlnit în alte orașe din Rusia”, notează ea.

Orașul îi amintește de Gdańsk, datorită arhitecturii similare a unor clădiri. Cu toate acestea, nu lipsesc simbolurile rusești și sovietice.

„Un exemplu este statuia lui Mihail Kalinin, un politician sovietic al cărui nume îl poartă orașul în limba rusă. Pare ciudat, având în vedere că mulți locuitori ai Kaliningradului sunt mândri de trecutul german al orașului și se consideră europeni, dar, în același timp, aduc flori la statuia unui criminal sovietic”, a mai spus jurnalista.

Cum arată viața în cel mai occidental oraș al Rusiei: salariile localnicilor, prețurile din magazine și traiul de zi cu zi în Kaliningrad
Un tramvai, surprins circulând în centrul orașului Kaliningrad. Foto: Karolina Walczowska / Onet.pl

Contrastul dintre istoria europeană și moștenirea sovietică este vizibil în întreaga regiune. Unele străzi par desprinse din peisajul orașului Gdańsk, în timp ce altele aduc aminte că „nu suntem în Gdańsk, ci tot în Rusia”.

Kaliningrad, un oraș vizitat de turiștii străini polonezi și germani

În oraș, Karolina Walczowska a luat masa la un restaurant numit „Kuchnia de Pruss”. Acolo a discutat cu un chelner, care i-a povestit despre turiștii străini care ajung în oraș.

Chelnerul a spus clar că, în sezonul de vară, au fost mulți turiști din Germania și Polonia.

„Polonezii sunt mai deschiși și mai generoși”, i-a dezvăluit acesta. El a explicat că polonezii lasă bacșiș mai des decât germanii și că unii dintre ei cunosc câteva cuvinte în limba rusă. De asemenea, chelnerul a menționat că turiștii polonezi comandă frecvent supe tradiționale.

Care sunt prețurile practicat de comercianții din Kaliningrad

Jurnalista a remarcat că prețurile sunt ridicate pentru nivelul de trai al localnicilor. Într-o cafenea numită „Bułeczki Kanta”, o prăjitură costa între 300 și 350 de ruble. Această sumă este considerată mare pentru mulți locuitori ai orașului, mai ales în contextul salariilor mici.

Localnicii se confruntă cu mari dificultăți financiare

Unul dintre localnicii cu care a vorbit ziarista i-a spus că salariile sunt scăzute. O jurnalistă locală cu experiență câștigă aproximativ 35.000 de ruble pe lună, sumă care face viața dificilă, mai ales pentru cei care nu dețin propria locuință.

Potrivit acesteia, traiul de zi cu zi este o provocare, iar multe persoane trebuie să își calculeze atent cheltuielile.

În magazinele din Kaliningrad se găsesc numeroase produse din Polonia, inclusiv cosmetice, absorbante și detergenți. Jurnalista a relatat o discuție cu o vânzătoare, care i-a spus că produsele poloneze se vând foarte repede. Vânzătoarea a subliniat că marfa din Polonia „nu stă mult pe rafturi”, deoarece este căutată de clienți.

Cum arată viață din Kaliningrad în timpul crizei

O prietenă a jurnalistei, care locuiește în orașul rusesc, a vorbit despre situația dificilă din oraș. Ea a menționat războiul, criza economică și creșterea prețurilor, spunând că viața a devenit mult mai grea. Potrivit acesteia, în prezent, chiar și o călătorie la Moscova sau Sankt Petersburg este prea scumpă pentru mulți locuitori.

Oamenii își amintesc de vremurile când puteau merge în Polonia sau Lituania pentru cumpărături sau vacanțe, lucru care acum nu mai este posibil pentru majoritatea.

Kaliningrad este o enclavă a Rusiei, situată între Lituania, Polonia și Marea Baltică

Kaliningrad este un oraș din Rusia, capitala regiunii Kaliningrad, o enclavă izolată între Polonia, Lituania și Marea Baltică, fără acces direct la restul teritoriului rusesc.

Fondat în 1255 de Cavalerii Teutoni ca Königsberg, a fost centru prusac german până în 1945, când a fost cedat URSS prin Conferința de la Potsdam; populația germană a fost expulzată, iar orașul redenumit Kaliningrad după Mihail Kalinin.

Exclava găzduiește o importantă bază navală rusă (Flota Baltică), fiind subiect de tensiuni cu UE/NATO din cauza sancțiunilor și izolării, dar cu circa 500.000 locuitori și economie bazată pe port, industrie și turism.

Răspunsul CAB după documentarul Recorder: cum justifică cele 361 de modificări în completurile de judecată
Știri România 05 ian.
Știri România 05 ian.
Răspunsul CAB după documentarul Recorder: cum justifică cele 361 de modificări în completurile de judecată
Vreme severă, ninsori și ger în România: ce recomandă DSU șoferilor înainte să plece la drum
Știri România 05 ian.
Știri România 05 ian.
Vreme severă, ninsori și ger în România: ce recomandă DSU șoferilor înainte să plece la drum
Prima zi de lucru din 2026, așteptată de români „ca pâinea caldă”. Birocrația a rămas la locul ei. „La 7.30 ne așteptau la ușă”
Adevarul.ro
Prima zi de lucru din 2026, așteptată de români „ca pâinea caldă”. Birocrația a rămas la locul ei. „La 7.30 ne așteptau la ușă”
La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng”
Fanatik.ro
La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Concurentul de la „Desafio: Aventura" care a fost la un pas de leșin în prima ediție. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 05 ian.
Stiri Mondene 05 ian.
Concurentul de la „Desafio: Aventura” care a fost la un pas de leșin în prima ediție. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar în show-ul de la PRO TV
Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura", emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 05 ian.
Stiri Mondene 05 ian.
Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
ObservatorNews.ro
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax.ro
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei în 2025: „Mai mult decât m-am angajat"
Politică 05 ian.
Politică 05 ian.
Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
