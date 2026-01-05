Cum a decurs drumul de la Moscova la Kaliningrad cu trenul

Karolina Walczowska a ajuns în Kaliningrad cu trenul din Moscova. Călătoria a durat aproximativ 20 de ore și a trecut prin Belarus și Lituania. Jurnalista notează că în tren nu erau foarte mulți pasageri, deși perioada se apropia de sărbători.

„Mă așteptam ca în decembrie să fie mai mulți ruși care călătoresc spre Kaliningrad, singurul oraș unde, de obicei, se simțea atmosfera autentică europeană și Crăciun”, a povestit ea.

În timpul călătoriei, un incident a perturbat liniștea din tren: locul său era ocupat de un bărbat în jur de 50 de ani. „Sunteți pe locul meu”, i-a spus ea.

Răspunsul acestuia a fost neașteptat: „Și tu poți să te așezi aici, e loc destul”. Situația a fost rezolvată în cele din urmă cu ajutorul conductorului, care i-a cerut bărbatului să se mute pe locul său de pe patul de sus.

Drumul s-a derulat în liniște până la Smolensk, unde o parte dintre pasageri au coborât. La Minsk, trenul s-a umplut din nou, iar în fața jurnalistei au apărut două femei din Belarus, care discutau despre dificultățile pieței muncii din țara lor. „Nu avem de lucru în țara noastră, așa că mergem la Kaliningrad sau în altă parte”, i-a spus una dintre ele.

Cum s-au desfășurat controalele la trecerea graniței în Lituania

În apropierea frontierei dintre Belarus și Lituania, conductoarea a amintit pasagerilor să-și pregătească pașapoartele și vizele de tranzit, documente esențiale pentru continuarea călătoriei.

În ciuda războiului în desfășurare și a relațiilor tot mai tensionate dintre Moscova și Vilnius, sute de mii de ruși încă traversează această rută spre și dinspre Kaliningrad. Un pasager i-a povestit jurnalistei despre o experiență neplăcută trăită cu câteva luni în urmă, când, încercând să fotografieze granița prin fereastra trenului, a fost oprit de grăniceri.

„Mi-au cerut să șterg fotografia și mi-au verificat telefonul în detaliu. Abia după o verificare minuțioasă, mi-au returnat dispozitivul și mi-au aplicat ștampila în pașaport”, a spus acesta. De data aceasta, însă, controlul s-a limitat la verificarea bagajelor, iar telefonul jurnalistei nu a fost verificat.

Parcul din Kaliningrad, fotografiat de jurnalista poloneză stabilită la Moscova. Foto: Karolina Walczowska / Onet.pl

Kaliningrad este descris ca un „oraș între Europa și Rusia”

Kaliningradul a întâmpinat-o pe jurnalistă cu ploaie și străzi pustii. Atmosfera era departe de cea festivă, tipică sărbătorilor de iarnă. Nu erau decoruri de Crăciun, care în Moscova sunt vizibile încă din octombrie. Cu toate acestea, orașul impresionează prin curățenie.

„Deși gara este veche, e impecabilă. Nu am văzut niciun gunoi pe jos, un lucru rar întâlnit în alte orașe din Rusia”, notează ea.

Orașul îi amintește de Gdańsk, datorită arhitecturii similare a unor clădiri. Cu toate acestea, nu lipsesc simbolurile rusești și sovietice.

„Un exemplu este statuia lui Mihail Kalinin, un politician sovietic al cărui nume îl poartă orașul în limba rusă. Pare ciudat, având în vedere că mulți locuitori ai Kaliningradului sunt mândri de trecutul german al orașului și se consideră europeni, dar, în același timp, aduc flori la statuia unui criminal sovietic”, a mai spus jurnalista.

Un tramvai, surprins circulând în centrul orașului Kaliningrad. Foto: Karolina Walczowska / Onet.pl

Contrastul dintre istoria europeană și moștenirea sovietică este vizibil în întreaga regiune. Unele străzi par desprinse din peisajul orașului Gdańsk, în timp ce altele aduc aminte că „nu suntem în Gdańsk, ci tot în Rusia”.

Kaliningrad, un oraș vizitat de turiștii străini polonezi și germani

În oraș, Karolina Walczowska a luat masa la un restaurant numit „Kuchnia de Pruss”. Acolo a discutat cu un chelner, care i-a povestit despre turiștii străini care ajung în oraș.

Chelnerul a spus clar că, în sezonul de vară, au fost mulți turiști din Germania și Polonia.

„Polonezii sunt mai deschiși și mai generoși”, i-a dezvăluit acesta. El a explicat că polonezii lasă bacșiș mai des decât germanii și că unii dintre ei cunosc câteva cuvinte în limba rusă. De asemenea, chelnerul a menționat că turiștii polonezi comandă frecvent supe tradiționale.

Care sunt prețurile practicat de comercianții din Kaliningrad

Jurnalista a remarcat că prețurile sunt ridicate pentru nivelul de trai al localnicilor. Într-o cafenea numită „Bułeczki Kanta”, o prăjitură costa între 300 și 350 de ruble. Această sumă este considerată mare pentru mulți locuitori ai orașului, mai ales în contextul salariilor mici.

Localnicii se confruntă cu mari dificultăți financiare

Unul dintre localnicii cu care a vorbit ziarista i-a spus că salariile sunt scăzute. O jurnalistă locală cu experiență câștigă aproximativ 35.000 de ruble pe lună, sumă care face viața dificilă, mai ales pentru cei care nu dețin propria locuință.

Potrivit acesteia, traiul de zi cu zi este o provocare, iar multe persoane trebuie să își calculeze atent cheltuielile.

În magazinele din Kaliningrad se găsesc numeroase produse din Polonia, inclusiv cosmetice, absorbante și detergenți. Jurnalista a relatat o discuție cu o vânzătoare, care i-a spus că produsele poloneze se vând foarte repede. Vânzătoarea a subliniat că marfa din Polonia „nu stă mult pe rafturi”, deoarece este căutată de clienți.

Cum arată viață din Kaliningrad în timpul crizei

O prietenă a jurnalistei, care locuiește în orașul rusesc, a vorbit despre situația dificilă din oraș. Ea a menționat războiul, criza economică și creșterea prețurilor, spunând că viața a devenit mult mai grea. Potrivit acesteia, în prezent, chiar și o călătorie la Moscova sau Sankt Petersburg este prea scumpă pentru mulți locuitori.

Oamenii își amintesc de vremurile când puteau merge în Polonia sau Lituania pentru cumpărături sau vacanțe, lucru care acum nu mai este posibil pentru majoritatea.

Kaliningrad este o enclavă a Rusiei, situată între Lituania, Polonia și Marea Baltică

Kaliningrad este un oraș din Rusia, capitala regiunii Kaliningrad, o enclavă izolată între Polonia, Lituania și Marea Baltică, fără acces direct la restul teritoriului rusesc.

Fondat în 1255 de Cavalerii Teutoni ca Königsberg, a fost centru prusac german până în 1945, când a fost cedat URSS prin Conferința de la Potsdam; populația germană a fost expulzată, iar orașul redenumit Kaliningrad după Mihail Kalinin.

Exclava găzduiește o importantă bază navală rusă (Flota Baltică), fiind subiect de tensiuni cu UE/NATO din cauza sancțiunilor și izolării, dar cu circa 500.000 locuitori și economie bazată pe port, industrie și turism.

