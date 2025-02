Video: Facebook

Băluţă a sugerat în mod ironic aducerea castorilor în România pentru a accelera lucrările.

„Noi nu ştim cât va mai dura până când domnul primar general va considera că pot începe lucrările la Planşeul Unirii, dar am aflat că există o alternativă. În Cehia, de exemplu, castorii au reuşit în doar două zile să construiască un baraj pentru care autorităţile încă cereau autorizaţii! Este o știre extrem de serioasă, nu este o glumă. Este consemnată de jurnaliştii de la ziarul Libertatea, care au preluat ştirea publicată de presa din Cehia”, a declarat Daniel Băluță într-o conferință de presă.

Și a detaliat, citând din știrea publicată zilele trecute de Libertatea: „Într-o zonă protejată, era nevoie de construcţia unui baraj, pentru care autorităţile locale nu reuşeau să obţină autorizaţiile necesare. Aşă că lucrarea a fost rezolvată de către castori, în doar două nopţi. Specialiştii au recunoscut că s-au ales cu o lucrare de foarte bună calitate”.

„Specialiștii, pe care îl rugăm chiar și pe domnul primar general să îi consulte, au afirmat următoarele: «Castorii știu întotdeauna ce este mai bine. Locurile în care construiesc baraje sunt întotdeauna alese corect. Mai bine decât atunci când le proiectăm pe hârtie». Suntem pregătiţi să aducem, la nevoie, castorii din Cehia. Poate reuşim să îi antrenăm şi pe cei din România, pentru a rezolva această problemă şi la noi”, a adăugat edilul.

Recomandări Cine sunt frații Poștoacă, acționarii arestați în cazul Nordis. Când s-a lipit cuplul Vicol-Ciorbă de afacerea pe care au devalizat-o de 197 de milioane de euro

Băluță a menționat că există riscul ca Nicuşor Dan, aflat în campanie pentru alegerile prezidenţiale, să uite ce are de făcut pentru siguranţa bucureştenilor. „Sau poate, mai bine, până vin castorii, primarul general semnează documentaţia, după un an de aşteptare. Mai ales că, de câteva săptămâni, anunţă public că se pregăteşte să semneze. Nu de altceva, dar în următoarea perioadă se va lua cu campania electorală pentru prezidențiale și riscă să uite ce are de făcut pentru siguranţa bucureştenilor”, a conchis edilul.

Scandalul de la Planșeul Unirii, vechi de un an

Contractul pentru execuţia lucrărilor la placa uriașă din beton din Piaţa Unirii din București, care este supusă riscului de prăbușire, a fost semnat în ianuarie 2024, dar începerea lucrărilor a fost amânată luni de zile din cauza lipsei avizelor de la Primăria Capitalei.

Pe 14 octombrie 2024, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că nu mai așteaptă și începe „lucrările de refacere din temelii”, după ce în urmă cu două săptămâni spunea că cedează proiectul la PMB pentru că nu primește avizele necesare. Drept urmare, Nicușor Dan a mers pe șantier să demoleze gardurile, dar Poliția Locală Sector 4 s-a împotrivit.

Recomandări Cronica unei demisii așteptate. Klaus Iohannis a primit ce a oferit

Nicușor Dan a dat apoi ordin Poliției să demonteze gardurile montate de Primăria Sectorului 4, dar Poliția locală a lui Băluță a sunat la 112, spunând că Nicușor Dan „instigă la violență și la infracțiuni”.

Seara, primarul general s-a întors cu buldozerele, iar Poliția Capitalei și Jandarmeria au anunțat că numai instanța poate decide cine are dreptate. În final, premierul Marcel Ciolacu le-a transmis celor doi să termine polemica și să dialogheze, iar Băluță a strâns gardurile.

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii din Capitală a fost construit în timpul regelui Carol al II-lea, în 1935. Râul Dâmboviţa trece pe sub placa de beton veche de aproape 90 de ani. Inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News