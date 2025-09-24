Trei persoane sunt vizate de mandatul de arestare

În prezent, autoritățile române colaborează în prezent cu omologii lor pentru confirmarea măsurii preventive a lui Horațiu Potra, a fiului și fratele său, ultimii doi fiind vizați de un mandat de arestare.

„Sunt trei persoane vizate de mandatul de arestare. Lucrăm cu autoritățile de acolo pentru a confirma privarea de libertate a celor trei. În momentul de față, demersurile noastre sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei. O informare definitivă va fi făcute după ce aceste proceduri de confirmare vor fi finalizate”, a explicat Radu Marinescu.

Faptul că autoritățile române lucrează pentru a obține confirmarea unei „măsuri preventive” (adică o formă de reținere sau restricție a libertății) în Emiratele Arabe Unite (EAU) este un pas crucial. Aceasta sugerează că EAU au acționat deja pe baza informațiilor primite de la România, ceea ce indică o cooperare inițială.

Scopul final este extrădarea lui Potra și a membrilor familiei sale în România. Extrădarea este un proces juridic și diplomatic complex, care implică respectarea legislației ambelor state și a dreptului internațional.

Lipsa unui tratat bilateral complică situația

Recomandări Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Faptul că nu există un tratat bilateral de extrădare între România și EAU complică semnificativ procesul. Tratatele de extrădare stabilesc cadrul legal, condițiile și procedurile pentru predarea persoanelor căutate. În lipsa unui tratat, extrădarea nu este o obligație legală automată pentru EAU, ci depinde mai mult de voința politică, de legislația internă a EAU și de principiile de cooperare internațională.

Ministrul Justiției subliniază că, deși nu există un tratat, se poate apela la „principiile de reciprocitate”. Aceasta înseamnă că un stat poate extrăda o persoană către alt stat, chiar și fără un tratat, cu condiția ca statul solicitant să se angajeze să facă același lucru în viitor, dacă situația s-ar inversa.

Cazul Potra este un test important pentru capacitatea justiției române de a aduce în țară fugari care se ascund în jurisdicții fără tratate de extrădare.

„Privim cu optimism derularea acestor acțiuni”

Întrebat dacă are informații despre locul în care a fost prins Potra, Radu Marinescu a declarat: „Ministerul Justiției gestionează componenta juridică a cooperării, responsabilitatea localizării persoanei revine Interpol. Aceste informații pot fi oferite din această direcție, eu nu cunosc și nu am elemente privitoare la informațiile pe care le atribuiți domnului procuror general cu privire la încercarea de a pleca în Rusia”.

De asemenea, Marinescu a fost întrebat cât ar putea dura toată procedura de extrădare a celor trei: „Principial, o astfel de procedură de cooperare, care presupune decizia unei autorități judiciare din alt stat, ține de specificitatea procedurilor din statul respectiv. Unele state au proceduri simplificate, altele mai de durată. Din evaluarea mea, strict teoretic, poate fi vorba de o perioadă de câteva luni. Noi privim cu optimism derularea acestor acțiuni”.

Șeful mercenarilor, prins după 7 luni

Horaţiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a fost prins în Dubai la 7 luni după ce a fost dat în urmărire internațională pentru că a fugit din țară, au declarat miercuri, 24 septembrie, surse judiciare pentru Libertatea.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată pe 16 septembrie, alături de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, fapte comise acum 9 luni, iar Parchetul General a vorbit atunci despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.

Potra însă era fugit din țară încă din februarie, deci de 7 luni, așa că a fost trimis în judecată în lipsă. Libertatea a scris recent că fugarul este în Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile știu acest lucru, dar nu reușesc să îl aducă în țară.

Recomandări Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am terminat liceul cu 873 de absențe”

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Ionuț Moșteanu, ministru al apărării, a spus pe 11 septembrie 2025, la Digi24, că mercenarul Horațiu Potra a beneficiat de „suport și acoperire de la o parte importantă a statului român”. El a subliniat că va recurge la toate instrumentele disponibile pentru a afla cine din cadrul DGIA a fost la curent cu implicarea militarilor români sub comanda lui Potra în Congo.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE