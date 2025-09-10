Ionuț Moșteanu crede că Potra a beneficiat de suport

„O să vedem cât de mult, cine a știut și care comandanți de unități, din unitățile cărora au plecat oameni în Congo sau în altă parte au știut. Va dura. Există și dosare penale. Acelea sunt la parchete. Important e dacă au știut și înainte, pentru că aici e întrebarea, dacă au aflat după”, a spus Moșteanu la televiziunea citată.

Conform ministrului apărării, militarii români știau că se vor afla sub comanda lui Horațiu Potra: „Da, că merg acolo în timp ce sunt militari. Alții au ieșit din armată și apoi au fost reprimiți sau au ajuns în rezerva voluntară”.

Întrebat dacă vrea să afle cât de sus merge implicarea și cine mai știa despre aceste lucruri, Moșteanu a spus ferm: „Vreau să știu cine”.

Ministrul consideră Potra nu putea acționa de unul singur: „Eu așa zic. Din cât am trăit eu pe Pământul acesta, zic că nu puteau să fie oamenii ăia singuri să îi păcălească pe toți. Am mai spus-o, cred că Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român. Nu poți să ai arsenal acasă și milioane în podea”.

„O să mă uit atent”

Despre anchetă, Moșteanu a explicat: „Pe partea noastră de armată, noi ne uităm la militarii care au plecat și împreună cu ministrul Predoiu lucrăm la un nou proiect de lege prin care asta să nu se mai întâmple”. El a adăugat că un proiect similar a fost depus de colegii săi din USR încă de anul trecut.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Moșteanu a exclus posibilitatea ca un ministru să fi tolerat astfel de fapte: „Eu nu cred că a știut. Dacă ar fi știut, ar fi oprit, cu siguranță. Orice ministru de orice culoare politică nu ar fi tolerat așa ceva. Spun asta cu mâna pe inimă și cu toată siguranța. Nimeni nu ar fi tolerat asta”.

„Eu vreau și o să mă uit atent în perioada următoare, cu instrumentele pe care le are un ministru, să mă lămuresc și să vă lămurească și pe dumneavoastră, că e important cine, dacă a știut cineva cine a mai știut și cum facem, să propun niște chestiuni ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Așa funcționează lucrurile”, a mai spus ministrul apărării.

Amintim că, în cadrul unui interviu pentru News.ro, Moșteanu a declarat că angajații din Direcţia Generală de Informaţii a Armatei (DGIA) implicați sau care au știut despre militarii români trimiși ca mercenari în Congo vor fi concediați.

Cine este Horațiu Potra

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Recomandări Polonia a doborât drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei

Potra are o avere fabuloasă. În declaraţia de avere, care se întinde pe 21 de pagini, sunt trecute peste o sută de terenuri şi imobile, lingouri de aur care valorează peste un milion de euro, dar şi 14 conturi bancare în care a adunat sute de mii de euro, în diverse valute. El este și acum dat în urmărire internațională.

De asemenea, la două zile după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, adică în dimineaţa de 8 decembrie 2024, la ora 3.00, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Iar în locuințele folosite de Potra și apropiații lui a fost găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor prezidențiale, pentru a crea haos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE