Horațiu Potra, prins după 7 luni de la fuga din România

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată pe 16 septembrie, alături de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, fapte comise acum 9 luni, iar Parchetul General a vorbit atunci despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”. Potra însă era fugit din țară încă din februarie, deci de 7 luni, așa că a fost trimis în judecată în lipsă.

Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea săptămâna trecută, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale în favoarea” câștigătorului primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, „punând în pericol siguranța națională”.

Acum, șeful grupării de mercenari din Congo a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai, potrivit informațiilor Libertatea. Mai departe, urmează formalitățile de extrădare, dar nu se știe la acest moment cât vor dura și nici dacă extrădarea va fi aprobată de instanțele locale.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Procurorii au spus că Potra și mercenarii voiau să facă haos în București

Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive.

Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Mercenarii lui Potra, puși în libertate chiar de procurorii care ceruseră arestarea preventivă

Pe 28 februarie, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Horațiu Potra a fost dat în urmărire din februarie 2025 și poza lui este pe site-ul Poliției Române

Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.





