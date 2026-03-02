În felul acesta, Riad a devenit un principal punct de evacuare pentru rezidenții înstăriți și directorii de rang înalt care încearcă să părăsească regiunea Golfului pe fondul escaladării tensiunilor regionale, potrivit unui raport al Semafor.

Aeroportul Internațional King Khalid din capitala saudită se numără printre puținele aeroporturi importante din regiune care continuă să funcționeze normal, după ce atacuri iraniene cu rachete și drone au vizat, în weekend, orașe precum Dubai și Abu Dhabi, precum și locații din Qatar și Bahrain.

În condițiile închiderii spațiului aerian în alte zone, directori blocați și persoane cu averi considerabile au călătorit pe cale terestră către Riad, parcurgând în unele cazuri aproximativ zece ore din Dubai, pentru a putea urca la bordul unor zboruri private sau comerciale care părăsesc regiunea.

Citând persoane familiarizate cu organizarea acestor deplasări, Semafor a relatat că firme private de securitate au închiriat flote de SUV-uri pentru a transporta clienții către capitala saudită, înainte de a le organiza plecarea cu aeronave charter.

Printre cei evacuați se numără persoane cu funcții de conducere în instituții financiare globale, precum și oameni înstăriți care se aflau în regiunea Golfului pentru afaceri sau agrement. Creșterea cererii a dus la majorarea semnificativă a costurilor.

Ameerh Naran, director executiv al companiei de brokeraj cu avioane private Vimana Private, a declarat că Riad este în prezent „singura opțiune reală” pentru cei care doresc să părăsească regiunea, tarifele pentru cursele charter private din capitala saudită către Europa ajungând până la 350.000 de dolari.

Rutele alternative s-au redus considerabil. Furnizorii de servicii de securitate au analizat inițial posibilitatea utilizării Omanului drept coridor de evacuare, însă această variantă a devenit neviabilă după informații privind atacuri iraniene asupra infrastructurii portuare a țării și asupra unui petrolier, astfel încât Riad a rămas cel mai accesibil punct de tranzit, se arată în raport.

Rolul Riadului marchează o schimbare notabilă în percepția riscurilor din regiune. În anii anteriori, preocupările legate de securitate – inclusiv atacuri transfrontaliere ale rebelilor houthi în timpul conflictului din Yemen și alte perioade de instabilitate regională – i-au determinat pe mulți expatriați și lideri de afaceri să prefere alte orașe din Golf ca puncte de tranzit.

Totuși, regimul de vize mai flexibil al Arabiei Saudite, care permite în prezent multor cetățeni să obțină viză la sosire, combinat cu faptul că, până acum, regatul a reușit să își mențină spațiul aerian deschis, i-a consolidat poziția de poartă temporară de ieșire din regiune.

Deși unele școli au trecut la învățământ online, iar anumite companii și-au sfătuit angajații să lucreze de acasă, Semafor a relatat că viața de zi cu zi în Riad a continuat în mare parte fără întreruperi, comparativ cu alte orașe din Golf care au fost vizate direct de atacuri.

