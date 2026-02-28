10.41 Noi explozii în Iran

Agenția de știri iraniană Tasnim a relatat că „două sau mai multe” explozii au fost auzite la Teheran.

Agenția de știri IRNA a raportat, de asemenea, că explozii au fost auzite în zonele de vest și de sud ale orașului Ilam.

Mai mult, confruntările de apărare aeriană cu „ținte ostile” continuă în centrul orașului și în alte părți ale Teheranului, a adăugat Tasnim.

10.38 Ambasadorul SUA în Israel îi mulțumește lui Trump

Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel și un sionist creștin declarat, care săptămâna trecută a stârnit indignare când a sugerat că ar fi „bine” dacă Israelul se extinde în Orientul Mijlociu, a emis o declarație pe rețelele de socializare în care îi mulțumește lui Trump pentru lansarea atacului împotriva Iranului.

Thank you @POTUS for strong American leadership to stop the killing and threats to Americans for the past 47 years. You gave them many chances to do it peacefully & they said no. Even as I sit in the bullseye of it, I am grateful for a strong President & a strong America. https://t.co/COXMrFaDTB — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) February 28, 2026

10.37 Netanyahu spune că atacul din Iran are ca scop înlăturarea „amenințării existențiale”

Premierul israelian Netanyahu a declarat că atacurile asupra Iranului au avut ca scop înlăturarea unei „amenințări existențiale”.

Netanyahu a adăugat că „acțiunea comună” a Israelului și a SUA „va crea condițiile pentru ca bravul popor iranian să își ia soarta în propriile mâini” și l-a lăudat pe Trump pentru „conducerea sa istorică”.

10.27 Explozii puternice zguduie nordul Israelului

Exploziile au zguduit nordul Israelului, în timp ce țara încerca să intercepteze rachetele iraniene care se apropiau de Iran, după lansarea unui atac asupra Teheranului împreună cu SUA.

Exploziile au avut loc imediat după ce armata israeliană a declarat că își va folosi sistemele de apărare aeriană pentru a le respinge.

Nu există informații imediate despre pagube sau victime în urma atacului în curs.

10.22 Donald Trump spune că vrea să schimbe regimul din Iran

Cu doar câteva ore înainte de începerea atacurilor, înalți oficiali din statele arabe și aliații europeni declarau că de la Casa Albă încă nu li s-a spus care va fi obiectivul atacurilor. Președintele Trump a spus însă în videoclipul său că este vorba de o schimbare de regim.

„Când vom termina, preluați puterea”, a spus el. Trump a continuat să susțină că doar el, dintre președinții care au confruntat Iranul de la revoluția islamică din 1979, e dispus să profite de moment.

10.13 Israel a detectat primul val de rachete balistice lansate din Iran asupra țării

Armata israeliană a declarat că a detectat rachete balistice lansate din Iran asupra țării – primul val de represalii iraniene ca răspuns la atacurile americano-israeliene de astăzi.

Televiziunea de stat iraniană anunța anterior că forțele armate iraniene se pregătesc să riposteze împotriva Israelului.

Mai mulți locuitori din Teheran au declarat că până acum nu au existat instrucțiuni din partea guvernului și că sirenele nu au sunat când au început atacurile. Aceștia au spus că posturile de radio și televiziune de stat nu le oferă oamenilor îndrumări cu privire la unde să meargă și ce să facă.

10.08 Donald Trump: „Le vom distruge rachetele, nu vor avea niciodată vreo armă nucleară”

„Ne vom asigura că „teroriștii” din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea.

Ne vom asigura că Iranul nu va obține o armă nucleară. Este un mesaj foarte simplu. Nu vor avea niciodată o armă nucleară.

Acest regim va învăța în curând că nimeni nu ar trebui să conteste puterea și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite.”, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

10.02 Libanezii se tem că vor fi „târâți” în conflictul dintre Israel, SUA și Iran

Joi seară, armata israeliană a efectuat un val de atacuri aeriene în estul țării, zona Bekaa, o zonă despre care armata israeliană consideră că este baza operațională a Hezbollah.

Așadar, această escaladare a atacurilor a provocat multă îngrijorare în Liban că țara ar putea fi târâtă într-un potențial conflict, care se întâmplă acum, între Israel, Iran și Statele Unite, deoarece Hezbollah este aliatul strategic și ideologic al Iranului.

09.50 SUA intenționează să „decapiteze” guvernul iranian, declară surse

Sursele Al Jazeera sugerează că implicarea SUA în acest atac are ca scop „decapitarea regimului iranian”.

Acestea spun că, din câte pot înțelege, atacurile s-au concentrat asupra zonelor în care s-ar putea adăposti liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, așa că intenția a fost de a încerca să-l elimine pe liderul regimului și apoi să vadă ce se va întâmpla după aceea.

Unele țări au avertizat SUA cu privire la acest atac și au vrut să știe care va fi planul pentru ziua următoare, pur și simplu pentru că nu poți garanta că, prin înlăturarea liderului suprem, vei forma neapărat un guvern pro-american.

09.38 Trump susține că atacurile Iranului au ca scop „apărarea poporului american”

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului au ca scop „eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

„Cu puțin timp în urmă, armata americană a început o operațiune de luptă majoră în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian”, a spus el.

09.35 „V-am avertizat”, spune șeful comisiei de securitate națională a Iranului

Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a parlamentului iranian, a scris pe rețelele de socializare: „V-am avertizat!”

Acum ați pornit pe o cale al cărei sfârșit nu mai este sub controlul vostru”, a adăugat el.

We warned you!

Now you have started down a path which end is no longer in your control. — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) February 28, 2026

09.29 Iranul se pregătește pentru represalii

⁠Iranul se pregătește pentru represalii în urma atacurilor, iar răspunsul se preconizează a fi zdrobitor, a declarat un oficial iranian pentru Reuters.

Au fost raportate explozii și în orașele Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan și Karaj, potrivit presei locale.

09.26 Israelul ar fi atacat pentru a „forța mâna” SUA

Oamenii se așteptau la un atac din partea Statelor Unite. Donald Trump vorbea despre asta.

Majoritatea oamenilor se așteptau la un fel de acțiune din partea Statelor Unite. Așadar, este surprinzător că Israelul a fost cel care a atacat prima dată.

Se vorbește despre faptul că Benjamin Netanyahu încearcă din nou să forțeze Statele Unite să ia măsuri împotriva Iranului, potrivit AlJazeera.

09.13 SUA și Israel au coordonat împreună atacurile asupra Iranului

Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că atacurile asupra Iranului au fost efectuate ca o operațiune militară comună a SUA și Israelului.

⁠Ambasada SUA în Qatar a implementat izolarea la domiciliu pentru tot personalul, recomandând tuturor cetățenilor săi să facă același lucru până la o nouă notificare.

Atacul și reacția internațională

Armata israeliană a emis o avertizare preventivă pentru populație, menționând posibilitatea lansării de rachete asupra teritoriului Israelului. Sirenele de alarmă au răsunat în toată țara în același timp. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că atacul a fost efectuat «pentru a elimina amenințările», fără a oferi alte detalii.

Atacul are loc pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu, în contextul în care Statele Unite au desfășurat o flotă vastă de avioane de vânătoare și nave de război în regiune. Washingtonul încearcă să exercite presiuni asupra Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear. Conform CNBC, administrația SUA nu a oferit un comentariu imediat cu privire la atac.

Negocieri tensionate și avertismente

Discuțiile dintre SUA și Iran, desfășurate recent în Elveția, au vizat rezolvarea impasului legat de programul nuclear iranian. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a subliniat că refuzul Iranului de a discuta despre programul său de dezvoltare a rachetelor balistice reprezintă «o problemă mare, mare». Iranul a indicat că este dispus să facă compromisuri privind programul nuclear, dar a refuzat ferm includerea rachetelor în aceste negocieri.

Președintele Donald Trump a avertizat în februarie că «lucruri foarte grave» se vor întâmpla dacă Teheranul nu va accepta un acord privind viitorul programului său nuclear. În același timp, Iranul a transmis o scrisoare secretarului general al ONU, António Guterres, prin care a promis un răspuns «hotărât» în cazul unei agresiuni militare.

Tensiuni în creștere și impact economic

Tensiunile tot mai acute din regiunea bogată în petrol au atras atenția piețelor energetice. Prețurile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele șase luni, pe fondul îngrijorărilor legate de un posibil șoc de aprovizionare, menționează CNBC. Iranul, membru fondator al OPEC, joacă un rol crucial în comerțul mondial de petrol, fiind situat lângă Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

În iunie 2025, SUA au lansat atacuri asupra a trei facilități nucleare iraniene, provocând daune semnificative, conform informațiilor obținute de serviciile de informații. Ca răspuns, Iranul a atacat o bază americană din Qatar, însă fără a provoca victime.

