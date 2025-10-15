Până în prezent, poliția a găsit dovezi a aproape 100 de cazuri de luare de mită, în total 16 milioane de forinți (41.000 de euro). Când poliția a confiscat banii, a găsit de 10 ori această sumă la doi medici șefi.

Rudele pacienților primeau doar o „hârtie galbenă” drept chitanță pentru aceste „donații” către o presupusă fundație.

Plăți pentru mâncare mai bună și îngrijire mai atentă

Secția de Medicină Internă Cronică III a spitalului solicita rudelor pacienților 100.000 de forinți lunar (200 de euro) pentru „îngrijire mai atentă” și 2.000 de forinți pe zi (5 euro) „pentru mâncare mai bună”. Plățile se făceau doar în numerar, fără posibilitatea de transfer bancar.

„Am întrebat de ce nu putem transfera banii, dar am primit un răspuns evaziv. Uneori trebuia să transportăm pacientul, dar nici serviciului privat de ambulanță nu-i puteam transfera banii: doctorița avansa suma, pe care i-o dădeam în numerar la următoarea plată”, a explicat Edina Szőke, fiica unei paciente.

Doctorița a avansat taxa, pe care i-am dat-o în numerar la următoarea plată. Medicul-șef de secție mi-a dat chiar și numărul ei privat de telefon, astfel încât, dacă ar fi vreo problemă, să o sun pe ea, nu la spital.

Recomandări Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

„Medicii-șefi aveau haine și bijuterii italiene de marcă”

„După 3 luni, am adus-o pe mama acasă pentru că era neglijată, arăta ca o vrăjitoare”, a continuat femeia, care se simte înșelată grav.

„Lucrez în turism ca antreprenor, cunosc lumea, prețurile. Am văzut că medicii-șefi aveau haine și bijuterii italiene de marcă, dar nu m-aș fi gândit că toți banii pe care i-au primit vor ajunge în propriile lor buzunare”, afirmă Edina.

Edina Szőke

Coadă la casieria secției de Medicină Internă pentru „donații”

Un alt aparținător a adăugat că „era o coadă de jumătate de oră la casierie în zilele de plată, dar nu ni s-a părut suspect, pentru că niciunul dintre noi nu știa că o secție de spital nu poate avea propria casierie”.

Pacienților li se spunea că plătesc o „donație” către o fundație, dar primeau doar „o hârtie galbenă drept chitanță”.

Chitanța pe care au dat-o era departe de a îndeplini vreo cerință fiscală pe care o știam, dar am crezut că era suficient pentru o fundație. Dar plăteam pentru a ne face persoana iubită în vârstă, bolnavă incurabilă, mai bine și nu ne-am gândit niciodată că finanțăm o escrocherie nerușinată, egoistă și ilegală

Se estimează că se strângeau lunar 20-25 de milioane de forinți, între 50.000 și 60.000 de euro, din aceste plăți ilegale.

Tunși cu forța!

Anna lucrează ca asistentă medicală, dar și ea s-a confruntat cu „trucul” Secției de Medicină Internă Cronică III din cauza unei rude bolnave.

„Circulau doar bancnote, ca și cum nu ar exista bănci sau sisteme de transfer. Am văzut odată serviciul de coafură pe care l-am menționat de mai multe ori: o femeie nervoasă ținea capul unui pacient peste o chiuvetă, apoi îi tundea părul în trei minute după bunul plac, fără să-i pese ce dorea pacientul sau ruda, și apoi le percepea prețul unei tunsori în centru, pe lângă sprijinul fundației”, explică femeia.

„Schema” dura de 5 ani!

Această practică dura de cel puțin 5 ani la secția III de Medicină Internă Cronică. Unii angajați știau despre sistem, dar nu vorbeau de teama pierderii locului de muncă.

Poliția a confiscat mii de euro în numerar de la cei doi medici-șefi, în timpul perchezițiilor domiciliare. Foto: police.hu

Departamentul pentru Protecția Furnizorilor de Servicii de Sănătate din cadrul Serviciului Național de Protecție a aflat despre luarea de mită prin intermediul rapoartelor publice din 2023. Organizația desfășoară activități de investigație cu privire la angajații Direcției Generale a Spitalelor Naționale și la cei aflați în relații cu serviciile de sănătate, angajați în cadrul instituțiilor medicale aflate sub controlul său.

Timp de doi ani, aceștia au monitorizat angajații departamentului spitalicesc în cauză, colectând date și intervievând martori.

Ofițerii de poliție i-au plătit pe medici cu bani marcați

Agenți sub acoperire au lucrat și ei la anchetă. Ofițerii de poliție i-au plătit ei înșiși pe medicii șefi cu bani marcați.

Anchetatorii au efectuat percheziții și au confiscat sume mari de bani în numerar de la cei doi medici șefi arestați. Un al treilea suspect este cercetat în libertate.

Spitalul, pe site-ul oficial: „îngrijire eficientă și atentă, recuperarea dumneavoastră este importantă pentru noi”

„Dragă pacient! Știm că internarea în spital este întotdeauna un inconvenient. Vă mulțumim că ne-ați încredințat restabilirea sănătății dumneavoastră în situația dificilă în care vă aflați și ne străduim să fim la înălțimea încrederii acordate. Dorim să vă oferim îngrijire eficientă și atentă, recuperarea dumneavoastră este importantă pentru noi. Colegii noștri contribuie la acest lucru prin pregătirea lor, iar spitalul nostru este dotat cu echipamente moderne”, se notează pe site-ul oficial al spitalului.

Conform legislației, este interzisă perceperea unei taxe de bază obligatorii sau a unei taxe de rambursare pentru asistența medicală și spitalicească finanțate de stat sau de asigurările sociale. Pentru servicii suplimentare – pedichiură, coafură – sau pentru servicii de asistență medicală – fizioterapie, masaj – care nu fac parte din tratamentul pacientului, se poate solicita o taxă de rambursare, dar numai cu factură, în conformitate cu legislația fiscală, sau prin transfer. Conform legii, niciun angajat al spitalului nu poate accepta numerar și niciun medic sau departament al spitalului nu poate avea o casă de marcat.

Rol esențial în revoluția din 1956

Spitalul Péterfy Sándor a jucat un esențial în revoluția din 1956. În zilele de după izbucnirea revoluției, spitalele din centrul orașului, inclusiv spitalul de pe strada Sándor Péterfy, care a fost prins în focul încrucișat al luptelor, s-au umplut rapid de răniți. După 4 noiembrie 1956, spitalul, care a fost unul dintre cele mai importante centre revoluționare în timpul luptei armate, a devenit un loc de ascunzătoare pentru insurgenți. După ce spitalul s-a umplut, a fost înființat un spital auxiliar pentru tratarea răniților mai ușor.

Spitalul Péterfy Sándor, în 1956

În 2021, la Péterfy au fost ridicate 5 plăci memoriale pentru a comemora participarea activă a instituției la operațiunile de salvare din timpul evenimentelor revoluționare. Spitalul-Dispensar și Centrul de Accidente a primit premiul „Erzsébetváros ’56” înființat de Primăria Districtului VII cu ocazia aniversării a 60 de ani de la Revoluția și Războiul de Independență din 1956, conform justificării „pentru statut patriotic, activități exemplare în slujba independenței maghiare”.