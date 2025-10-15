  • Până în prezent, poliția a găsit dovezi a aproape 100 de cazuri de luare de mită, în total 16 milioane de forinți (41.000 de euro). Când poliția a confiscat banii, a găsit de 10 ori această sumă la doi medici șefi.
  • Rudele pacienților primeau doar o „hârtie galbenă” drept chitanță pentru aceste „donații” către o presupusă fundație.

Plăți pentru mâncare mai bună și îngrijire mai atentă

Secția de Medicină Internă Cronică III a spitalului solicita rudelor pacienților 100.000 de forinți lunar (200 de euro) pentru „îngrijire mai atentă” și 2.000 de forinți pe zi (5 euro) „pentru mâncare mai bună”. Plățile se făceau doar în numerar, fără posibilitatea de transfer bancar.

„Am întrebat de ce nu putem transfera banii, dar am primit un răspuns evaziv. Uneori trebuia să transportăm pacientul, dar nici serviciului privat de ambulanță nu-i puteam transfera banii: doctorița avansa suma, pe care i-o dădeam în numerar la următoarea plată”, a explicat Edina Szőke, fiica unei paciente.

Doctorița a avansat taxa, pe care i-am dat-o în numerar la următoarea plată. Medicul-șef de secție mi-a dat chiar și numărul ei privat de telefon, astfel încât, dacă ar fi vreo problemă, să o sun pe ea, nu la spital.

Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
Recomandări
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

„Medicii-șefi aveau haine și bijuterii italiene de marcă”

„După 3 luni, am adus-o pe mama acasă pentru că era neglijată, arăta ca o vrăjitoare”, a continuat femeia, care se simte înșelată grav.

„Lucrez în turism ca antreprenor, cunosc lumea, prețurile. Am văzut că medicii-șefi aveau haine și bijuterii italiene de marcă, dar nu m-aș fi gândit că toți banii pe care i-au primit vor ajunge în propriile lor buzunare”, afirmă Edina.

Cât mergea șpaga la un spital din Budapesta: „Strângeau lunar și 60.000 de euro”. Medici arestați pentru luare de mită
Edina Szőke

Coadă la casieria secției de Medicină Internă pentru „donații”

Un alt aparținător a adăugat că „era o coadă de jumătate de oră la casierie în zilele de plată, dar nu ni s-a părut suspect, pentru că niciunul dintre noi nu știa că o secție de spital nu poate avea propria casierie”.

Pacienților li se spunea că plătesc o „donație” către o fundație, dar primeau doar „o hârtie galbenă drept chitanță”.

Chitanța pe care au dat-o era departe de a îndeplini vreo cerință fiscală pe care o știam, dar am crezut că era suficient pentru o fundație. Dar plăteam pentru a ne face persoana iubită în vârstă, bolnavă incurabilă, mai bine și nu ne-am gândit niciodată că finanțăm o escrocherie nerușinată, egoistă și ilegală

Se estimează că se strângeau lunar 20-25 de milioane de forinți, între 50.000 și 60.000 de euro, din aceste plăți ilegale.

Tunși cu forța!

Anna lucrează ca asistentă medicală, dar și ea s-a confruntat cu „trucul” Secției de Medicină Internă Cronică III din cauza unei rude bolnave.

„Circulau doar bancnote, ca și cum nu ar exista bănci sau sisteme de transfer. Am văzut odată serviciul de coafură pe care l-am menționat de mai multe ori: o femeie nervoasă ținea capul unui pacient peste o chiuvetă, apoi îi tundea părul în trei minute după bunul plac, fără să-i pese ce dorea pacientul sau ruda, și apoi le percepea prețul unei tunsori în centru, pe lângă sprijinul fundației”, explică femeia.

„Schema” dura de 5 ani!

Această practică dura de cel puțin 5 ani la secția III de Medicină Internă Cronică. Unii angajați știau despre sistem, dar nu vorbeau de teama pierderii locului de muncă.

Cât mergea șpaga la un spital din Budapesta: „Strângeau lunar și 60.000 de euro”. Medici arestați pentru luare de mită
Poliția a confiscat mii de euro în numerar de la cei doi medici-șefi, în timpul perchezițiilor domiciliare. Foto: police.hu

Departamentul pentru Protecția Furnizorilor de Servicii de Sănătate din cadrul Serviciului Național de Protecție a aflat despre luarea de mită prin intermediul rapoartelor publice din 2023. Organizația desfășoară activități de investigație cu privire la angajații Direcției Generale a Spitalelor Naționale și la cei aflați în relații cu serviciile de sănătate, angajați în cadrul instituțiilor medicale aflate sub controlul său. 

Timp de doi ani, aceștia au monitorizat angajații departamentului spitalicesc în cauză, colectând date și intervievând martori.

Ofițerii de poliție i-au plătit pe medici cu bani marcați

Agenți sub acoperire au lucrat și ei la anchetă. Ofițerii de poliție i-au plătit ei înșiși pe medicii șefi cu bani marcați.

Anchetatorii au efectuat percheziții și au confiscat sume mari de bani în numerar de la cei doi medici șefi arestați. Un al treilea suspect este cercetat în libertate.

Spitalul, pe site-ul oficial: „îngrijire eficientă și atentă, recuperarea dumneavoastră este importantă pentru noi”

„Dragă pacient! Știm că internarea în spital este întotdeauna un inconvenient. Vă mulțumim că ne-ați încredințat restabilirea sănătății dumneavoastră în situația dificilă în care vă aflați și ne străduim să fim la înălțimea încrederii acordate. Dorim să vă oferim îngrijire eficientă și atentă, recuperarea dumneavoastră este importantă pentru noi. Colegii noștri contribuie la acest lucru prin pregătirea lor, iar spitalul nostru este dotat cu echipamente moderne”, se notează pe site-ul oficial al spitalului.

  • Conform legislației, este interzisă perceperea unei taxe de bază obligatorii sau a unei taxe de rambursare pentru asistența medicală și spitalicească finanțate de stat sau de asigurările sociale. Pentru servicii suplimentare – pedichiură, coafură – sau pentru servicii de asistență medicală – fizioterapie, masaj – care nu fac parte din tratamentul pacientului, se poate solicita o taxă de rambursare, dar numai cu factură, în conformitate cu legislația fiscală, sau prin transfer. Conform legii, niciun angajat al spitalului nu poate accepta numerar și niciun medic sau departament al spitalului nu poate avea o casă de marcat.

Rol esențial în revoluția din 1956

Spitalul Péterfy Sándor a jucat un esențial în revoluția din 1956. În zilele de după izbucnirea revoluției, spitalele din centrul orașului, inclusiv spitalul de pe strada Sándor Péterfy, care a fost prins în focul încrucișat al luptelor, s-au umplut rapid de răniți. După 4 noiembrie 1956, spitalul, care a fost unul dintre cele mai importante centre revoluționare în timpul luptei armate, a devenit un loc de ascunzătoare pentru insurgenți. După ce spitalul s-a umplut, a fost înființat un spital auxiliar pentru tratarea răniților mai ușor.

Cât mergea șpaga la un spital din Budapesta: „Strângeau lunar și 60.000 de euro”. Medici arestați pentru luare de mită
Spitalul Péterfy Sándor, în 1956

În 2021, la Péterfy au fost ridicate 5 plăci memoriale pentru a comemora participarea activă a instituției la operațiunile de salvare din timpul evenimentelor revoluționare. Spitalul-Dispensar și Centrul de Accidente a primit premiul „Erzsébetváros ’56” înființat de Primăria Districtului VII cu ocazia aniversării a 60 de ani de la Revoluția și Războiul de Independență din 1956, conform justificării „pentru statut patriotic, activități exemplare în slujba independenței maghiare”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Unica.ro
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo” 
Exclusiv
Știri România 07:00
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo” 
CSM acuză în continuare Guvernul Bolojan: Legea pensiilor magistraților, „nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”. CCR evită să se pronunțe
Știri România 14 oct.
CSM acuză în continuare Guvernul Bolojan: Legea pensiilor magistraților, „nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene”. CCR evită să se pronunțe
Parteneri
Tragedia din Berceni - portretul unui pericol public. Expert: Șoferii care ucid cu viteză să-și piardă definitiv permisul. Sfaturi pentru pietoni
Adevarul.ro
Tragedia din Berceni - portretul unui pericol public. Expert: Șoferii care ucid cu viteză să-și piardă definitiv permisul. Sfaturi pentru pietoni
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 14 oct.
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Stiri Mondene 14 oct.
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Mediafax.ro
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD.ro
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Redactia.ro
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
A venit IARNA oficial în România! Orașele în care ninge de astăzi, 15 octombrie
KanalD.ro
A venit IARNA oficial în România! Orașele în care ninge de astăzi, 15 octombrie

Politic

Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Spotmedia.ro
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită