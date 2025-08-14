Plata se face în două tranșe

Banii se vor achita în două tranșe – 25% la momentul depunerii declarației și restul până în luna mai a următorului an. În 2025, suma totală va fi de 2.430 lei pe an. Plata se va putea face în două tranșe: 25% la depunerea declarației și restul până pe 25 mai anul următor.

Această măsură nu se aplică pentru bolnavii cronici fără venituri înscriși în programele naționale de sănătate.

De asemenea, rămân asigurate persoanele sub 18 ani, elevii și studenții până la vârsta de 26 de ani, femeile însărcinate, pacienții oncologici fără venituri sau persoanele cu handicap.

Când se schimbă statutul coasiguraților din România

Noile prevederi au intrat în vigoare de la 1 august 2025. Coasigurații actuali își vor păstra calitatea până la 1 septembrie 2025. Pentru a-și menține asigurarea după această dată, vor trebui să se conformeze noilor reguli și să plătească contribuția aferentă.

Schimbarea va afecta semnificativ angajații care au în prezent persoane coasigurate. Aceștia vor trebui să se familiarizeze cu noile proceduri și să-și asume responsabilitatea pentru plata contribuțiilor. În ceea ce privește angajatorii, aceștia nu vor mai avea niciun rol în procesul de coasigurare. Cu toate acestea, ei pot juca un rol important în informarea angajaților cu privire la noile cerințe legale.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Opțiuni pentru persoanele fără venituri

Această modificare îi va afecta în special pe soții/soțiile și părinții fără venituri care, până acum, erau asigurați prin intermediul unui membru al familiei. Pentru a rămâne în sistemul public de sănătate, aceștia vor trebui să plătească individual contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Persoanele care nu obțin venituri din muncă, pensii sau alte surse impozabile pot opta pentru asigurarea prin plata voluntară a CASS. Aceasta implică depunerea Declarației unice (formular D212) la ANAF, iar calitatea de asigurat se menține pe o perioadă de 12 luni, începând de la data depunerii.

Baza de calcul pentru această contribuție este echivalentul a 6 salarii minime brute pe țară, conform nivelului în vigoare la momentul depunerii declarației.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE