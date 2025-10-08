Cătălin Drulă acuză PSD de blocarea organizării alegerilor pentru Primăria București: „Cred că le e frică”

PSD s-ar teme de un posibil eșec

„Cred că le e frică că ar pierde aceste alegeri, dacă le-ar câștiga, ar organiza alegeri”, a declarat Cătălin Drulă.

Deputatul USR insistă asupra obligativității organizării alegerilor conform legii: „Avem o lege care prevede că aceste alegeri trebuie organizate de urgenţă, în momentul vacantării poziţiei, în maximum 90 de zile”. De asemenea, deputatul USR critică lipsa de acțiune a liderilor statului în acest sens.

Discuții în coaliție despre alegerile din București

„Înţeleg că este o amânare pentru lunea viitoare, când va avea loc o nouă discuţie”, a declarat Drulă. El subliniază că organizarea alegerilor nu ar trebui să fie subiect de negociere politică.

Cătălin Drulă insistă asupra dreptului cetățenilor Capitalei de a-și alege primarul:

„Organizarea alegerilor nu este subiect de troc, ea este obligatorie într-o democraţie, este dreptul bucureştenilor să-şi aleagă primarul”, a conchis Drulă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE